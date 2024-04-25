Звезда "Безумцев" Кристина Хендрикс показала первое фото со свадьбы

Актриса вышла замуж за оператора Джорджа Бьянкини. Город для церемонии был выбран не случайно.

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48-летняя американская актриса Кристина Хендрикс, прославившаяся своей ролью Джоан Холлоуэй в сериале "Безумцы", вышла замуж за оператора Джорджа Бьянкини 20 апреля в Новом Орлеане, а сейчас показала первое фото со свадьбы. Его она опубликовала на своей странице в соцсети.

Невеста позирует в красивом кружевном свадебное платье Katya Katya с высоким воротником, длинными рукавами и юбкой А-силуэта.

Образ дополняет старомодная вуаль с кружевным чепчиком на длинных рыжих кудрях и два серебристо-серых банта, что соответствовало винтажному характеру мероприятия.

Бьянкини, оператор, известный по работе в сериалах "Периферийное устройство" и "Правильный материал", выглядел красиво в бордово-кремовом клетчатом костюме и розовой рубашке на пуговицах.

"В субботу, 20 апреля 2024 года, я вышла замуж за Джорджа Бьянкини. Это были самые прекрасные выходные в моей жизни. Спасибо всем нашим друзьям и родственникам, что присоединились к нам", – заявила актриса.

Пара обменялась клятвами в Доме Наполеона во Французском квартале. Свое название это место получило потому, что когда-то оно было убежищем Наполеона Бонапарта во время его изгнания из Франции.

Церемонию провела солистка группы Garbage Ширли Мэнсон, и пара обменялась клятвами.

Среди 76 гостей, приглашенных на торжество, были создатель фильма "Безумцы" Мэтт Вайнер, коллеги по фильму "Хорошие девчонки" Ретта и Мэй Уитман, а также дизайнер Кристиан Сириано.

После церемонии молодожены продолжили новоорлеанскую традицию второй линии, ведя своих гостей на джазовом параде по улицам с зонтиками. Что касается приема, то приглашенным подавали изысканные блюда, включая стейк, креветки и крупу, а также муфулетту для ночного перекуса.

Вместо свадебного торта они выбрали для гостей индивидуальный "Банан Фостер", фламбированный для каждого гостя прямо за столом. Бананас Фостер — любимый десерт актрисы.

Хендрикс и Бьянкини познакомились на съемках криминальной драмы "Хорошие девчонки", где Кристина играла в 2018-2021 годах. Они начали встречаться в 2020 году, а спустя три года, обручились.

Выбор Нового Орлеана для свадьбы не был случайным.

"Просто такое ощущение, будто наш город вместе, хотя нам обоим он нравился по отдельности", — объяснила актриса.

Ранее Фокус писал, что Кристину Хендрикс обвинили в употреблении "Оземпика", популярного препарата от диабета, который активно используют для похудения.