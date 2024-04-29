Вся в Louis Vuitton: княгиня Монако Шарлен вышла на публику с семьей (фото)

Князь Альбер II, его жена и наследники посетили гонки Е-При Монако. Они вручили награды победителям и в очередной раз демонстрировали свое чувство стиля.

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Княгиня Монако Шарлен вышла в свет с мужем и двумя детьми. Снимками делится официальный аккаунт монаршей семьи в Instagram.

"Князь Альбер II и княгиня Шарлен в сопровождении наследного принца Жака и принцессы Габриэллы посетили 7-ю гонку Е-При Монако. В конце гонки князь вручил трофей победителю, гонщику Митчу Эвансу, а княгиня Шарлен — Нику Кэсиди за второе место", — отметили представители королевских персон.

Супруга князя Монако появилась на публике в total look от Louis Vuitton. Бывшая пловчиха надела черный укороченный жакет за 4 280 долларов (около 169 тысяч грн). Также Шарлен продемонстрировала кремовые брюки-карго от французского дома моды за 2614 долларов (около 103 тысяч грн). На ногах мамы двоих детей были черные туфли также от Louis Vuitton.

Маленькая принцесса Габриэлла дополняла маму в светлых брюках и нежно-розовой куртке.

Между тем князь Альбер II традиционно был в деловом костюме со светлой рубашкой и галстуком.

Королевская семья Монако

Наследник престола, принц Жак, появился на публике в черной куртке, серой кофточке и темных брюках.

Королевская семья Монако Фото: Getty Images

Напомним, князь Альбер II и княгиня Шарлен посетили турнир по регби.

Также Фокус писал о появлении княжеской четы Монако на гламурном событии.