Ретроградный Плутон: каким знакам Зодиака повезет в мае и чего опасаться

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Ретроградный Меркурий, может быть, и остался позади, но Плутон, планета трансформации, начал свое пятимесячное ретроградное движение 2 мая. И этот процесс окажет влияние на все знаки Зодиака.

Ретроградный Плутон начал движение 2 мая в Водолее, а потом перейдет в созвездие Козерога и всем знакам Зодиака придется перестроить наши мыслительные процессы и пересмотреть наши ценности, как личные, так и общественные. Всем нам придется пройти через это возрождение. Об этом пишет Refinery29.

Новолуние в Тельце 7 мая поможет закрепить нас в более изобильной и чувственной реальности, потому что Юпитер, Планета Удачи, проводит свои последние 25 дней в Тельце. 25-го мая Юпитер совершает грандиозный вход в Близнецы на следующие 13 месяцев, и мы испытаем огромный сдвиг от желания все упрощать к желанию отбросить осторожность и придать всем процессам остроту.

Сезон Близнецов начинается 20-го числа, привнося с собой дух игривости и приключений. Полнолуние в Стрельце 23-го числа побуждает нас преодолеть свои страхи и обрести силу. Это станет осуществимо через два дня, когда Юпитер войдет в Близнецы и соединится с Солнцем.

Овен

Поскольку Марс весь месяц проводит время дома именно в Овне, то это вероятно будет лучший месяц для этого знака Зодиака. Меркурий больше не является ретроградным в вашем знаке, что дает вам свободу. 15-го числа он входит в Тельца и активирует ваш сектор денег и самооценки. Вы можете разработать стратегию, позволяющую зарабатывать больше денег при меньших усилиях.

Юпитер войдет в Близнецы 25-го числа и вы ощутите небывалый прилив вдохновения.

Телец

Поскольку Венера проводит большую часть месяца дома в знаке Тельца, то для этого знака это время чувственности. А Юпитер попрощается с вашим знаком после 13-месячного пребывания и входит в Близнецы, где активирует ваш сектор самооценки и денег. Так что вы ощутите вдохновение на инновации в финансах. А Уран, который останется в вашем знаке до 2026 года, побудит вас радикально изменить свой образ жизни.

Близнецы

Для Близнецов первая неделя мая будет спокойной. А 25 мая они приблизятся к знаковому сдвигу Юпитера в Близнецах, что станет для Близнецов самым ярким событием этого месяца, а может и всего года. Единственное предостережение: поскольку Плутон будет ретроградным в Водолее, в этом месяце вам придется остерегаться теневых сторон людей, что вас окружают. Вы привлечете много энергии и много зависти, поскольку люди заметят ваше вознесение, и вам предстоит защитить свою энергию и установить необходимые границы.

Рак

Новолуние в Тельце 7 мая активирует ваш сектор дружбы и социальных сетей. А наличие Меркурия в Тельце 15-го числа в сочетании с Венерой в Тельце до 23-го числа и Юпитером в Тельце до 25-го числа сделает дружбу и технологии доминирующей темой вашего месяца, поэтому постарайтесь расставить приоритеты в этих сферах своей жизни.

В последние десять дней месяца вы можете чувствовать себя замкнутым или угрюмым, так что морально подготовьтесь к этому.

Лев

Благодаря тому, что Плутон, Планета трансформации, смещается в ретроградное положение в вашем секторе партнерства и брака в начале месяца, вы сможете ясно увидеть проблемы в своих отношениях.

Ваш сектор дружбы и социальных сетей будет активирован во время 13-месячного транзита Юпитера, и в конечном итоге вы можете найти идеальных сотрудников, которые помогут вам реализовать одно или несколько ваших видений и воплотить их в жизнь.

Дева

Дева, в этом месяце ваш планетарный управитель Меркурий больше не ретрограден в вашем секторе внешних ресурсов, и это помогает вам оставаться более оптимистичными и уверенными.

Солнце и Юпитер активизируют ваш карьерный сектор под конец месяца, так что у вас появится возможность улучшить свое финансовое положение.

Весы

Весы, расположение Солнца в Тельце в течение первых трех недель мая поможет вам лучше понять, с кем и почему можно поделиться своей энергией, временем, деньгами и ресурсами. Жизнь для вас значительно изменилась с тех пор, как в конце марта произошло лунное затмение в вашем знаке, так что вы, вероятно, будете бороться с противоречиями между прошлым, которое вы хотите отпустить, и будущим, в которое вы хотите войти. Используйте новолуние в Тельце 7-го числа, чтобы определить свои приоритеты.

Последние 10 дней месяца будут идеальными для путешествий, очищения ума и вдохновения.

Скорпион

Скорпион, когда начинается май, ваш планетарный управитель Плутон начинает свое ретроградное движение в Водолее, которое продлится до 11 октября. Ожидайте, что в течение следующих пяти месяцев ваш мыслительный процесс и ваши ценности в отношении семьи и наследия значительно изменятся и трансформируются. Новолуние в Тельце 7-го числа — это приглашение начать романтические отношения заново.

Под конец месяца вам придется расставить приоритеты и убедиться, что вы последовательны в своих усилиях по налаживанию своей жизни. И не забывайте о развлечениях.

Стрелец

Используйте новолуние в Тельце 7 мая, чтобы улучшить фитнес-режим или режим питания, который позволит вам применять более последовательный и стабильный подход к улучшению своего самочувствия.

Вам понравится переход к энергии Близнецов, который произойдет начиная с 20-го числа — вы будете душой вечеринок и все будут жаждать вашего внимания. Но не забывайте и о своих долгосрочных решениях, которые повлияют на ваше будущее.

Козерог

Козероги уже пережили один из самых напряженных месяцев в году. Так что сектор веселья, судьбы и творчества активируется сезоном Тельца, особенно в период новолуния в Тельце 7-го и 10 последующих дней — тем легче вы будете себя чувствовать.

Как только 20-го числа начнется сезон Близнецов, ваш сектор здоровья и благополучия активируется. Поначалу вам может показаться, что Юпитер в Близнецах выбрасывает вас из зоны комфорта, но просто сохраняйте спокойствие.

Водолей

В начале месяца Плутон начал свое ретроградное движение в знаке Водолея и останется там до 1 сентября. Это сложное время, когда Водолеям придется иногда делать нелегкий выбор. Главное — определить две–три основные цели и стараться не выпускать их из виду.

Рыбы

Для Рыб май станет отличным месяцем для финансового роста и улучшения моделей общения. Поскольку Марс покинул ваш знак в конце апреля и вошел в Овна на следующие шесть недель, вы, вероятно, будете заряжены потрясающими идеями по увеличению своего дохода. Главное — быть смелым и настойчивым, когда просите или заявляете о том, чего вы хотите, будь то повышение зарплаты, или продвижение по службе.

Как только 20-го числа начнется сезон Близнецов, у вас может возникнуть желание путешествовать. А когда под конец месяца Юпитер, ваша правящая планета, войдет в Близнецы, этот транзит побудит вас мыслить и жить нестандартно. Может, вы даже захотите переехать или затеять ремонт.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, какие любовные приключения май принесет каждому из знаков Зодиака в личной жизни.