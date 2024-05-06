Дженнифер Лопес вышла в свет в полупрозрачном ансамбле (фото)

Знаменитость рекламирует свой новый фильм. В Нью-Йорке она появилась в гламурном образе.

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54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес вышла в свет в полупрозрачном наряде. Снимками звезда сцены делится в своем Instagram.

Джей Ло, Симу Лю и Стерлинг К. Браун пришли на пресс-конференцию в Нью-Йорке, чтобы представить свой новый фильм "Атлас" от Netflix.

Жена Бена Аффлека выглядела гламурно в прозрачном светлом топе с длинными рукавами и брюках в тон. Ее длинные пряди были уложены распущенными волнами. К образу Дженнифер добавила лаконичные серьги, сумочку и нежно-мятное пальто.

Научно-фантастический приключенческий фильм рассказывает о блестящем аналитике данных (Дженнифер Лопес), которая не доверяет искусственному интеллекту и выступает против него.

Впрочем, "ее единственная надежда спасти человечество от искусственного интеллекта — доверять ему", — говорится в пресс-релизе к картине.

Дженнифер Лопес

Недавно стало известно, что певица и ее муж, оскароносный Бен Аффлек, в последнее время сильно ссорятся из-за работы на расстоянии. Проблемой также стали неудачи в карьере самой Джей Ло. Ее последний альбом и документальный фильм не оправдали ожиданий. А бывшего бойфренда знаменитости Шона Комбса обвиняют в торговле людьми и употреблении наркотиков.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Getty

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек переживают серьезный кризис в отношениях.

Также Фокус писал о том, что Бену Аффлеку не нравится в Дженнифер Лопес.