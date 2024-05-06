Советы эксперта: что сделать, чтобы маникюр продержался дольше недели

Если вы не любите гелевое покрытие, но хотите, чтобы маникюр держался подольше, вам пригодятся эти советы. Обычному лаку на ногтях тоже можно продлить жизнь.

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Не все любят гелевый маникюр, или шеллак. Многие предпочитают обычные лаки и чаще менять цвет покрытия. Но все-таки хочется, чтобы лак держался подольше, а не начинал откалываться уже на следующий день. И тогда лучше воспользоваться этими актуальными советами, чтобы продлить жизнь своему маникюру. Как это сделать, пишет Daily Mail.

Эксперт по маникюру Лейтон Денни рассказал, как продлить жизнь маникюру. Многие предпочитают длинные накладные ногти. Это выглядит эффектно, но не всегда удобно в повседневной жизни. К тому же в моду вошла "тихая роскошь", так что естественные розоватые оттенки снова в топе модных трендов.

Популярны и все оттенки красного, бордового, розового и малинового – это классика.

Красный цвет всегда в трендах Фото: mayko_nails/Instagram

Естественные розоватые оттенки — достаточно непрозрачные, чтобы скрыть все недостатки, но в то же время прозрачные – очень популярны.

В моде короткие, идеально отполированные ногти. По сути макияж рук "без макияжа": глянцевые, влажные, нейтральные оттенки.

Ухаживайте за ногтями Фото: Freepik

И очень популярна миндалевидная форма ногтей. Она держит баланс между заостренными и закругленными ногтями и удлиняет ваши пальцы. Если ваши ногти слишком короткие, чтобы добиться этого, эксперты рекомендуют форму "squoval", квадрат с мягкими углами, или "мягкий квадрат", который стал популярен еще 1990-х.

Что сделать, чтобы маникюр держался дольше

Главный совет – сделать на ногтях "сэндвич" из покрытий: два слоя цветного лака между базовым и верхним слоем.

Первый похож на двустороннюю липкую ленту; последний необходимо наносить повторно каждые пару дней, чтобы продлить маникюр.

Нанесите два тонких, равномерных слоя цвета, а не один плотный слой, и "закройте кончики". "Первые сколы начинаются с кончиков, поэтому закрепите их лаком и верхним слоем", — говорит Лейтон.

Также регулярно ухаживайте за ногтями. Используйте питательные и восстанавливающие покрытия. Не позволяйте ногтям пересыхать.

Ухаживайте за ногтями Фото: Getty Images

Если все-таки используете гелевое покрытие, давайте ногтям отдых. И делайте восстанавливающие ванночки. Используйте лечебное покрытие с коллагеном и активными маслами. Используйте его самостоятельно или в качестве основы. И конечно ухаживайте за кутикулой и смазывайте руки на ночь питательным кремом.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что в моду вернулся маникюр в стиле принцессы Дианы. Она любила красный лак, но чаще появлялась с сдержанным и элегантным френчем.