Леонардо Ди Каприо обнимал Витторию Черетти на публике (фото, видео)

Об отношениях актера и супермодели известно почти год. Они официально не комментируют личную жизнь, однако время от времени попадают в объективы папарацци.

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49-летний американский актер Леонардо Ди Каприо привел свою девушку, 25-летнюю итальянскую модель Витторию Черетти на шоу-кабаре Теяны Тейлор в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Звезду "Титаника" и его избранницу видели, когда они обнимались, наслаждаясь бурлеск-шоу в клубе Paradise в отеле Times Square.

Итальянка обняла Ди Каприо, когда он что-то шептал ей на ухо, а Теяна, которую ранее связывали с Ди Каприо, танцевала рядом с ними в откровенном боди-бюстье.

Голливудский актер был одет в черную футболку, традиционную черную бейсболку и серебряную цепочку. У Леонардо также была аккуратно подстриженная борода.

Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти

Тем временем Виттория продемонстрировала черный кружевной топ.

Ди Каприо недавно спровоцировал слухи о помолвке с итальянской супермоделью, когда в марте 2024 года она продемонстрировала кольцо на том самом пальце.

Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти

О романе звезды "Острова проклятых" с Черетти стало известно в конце лета 2023 года. Юная итальянка перед этим развелась с диджеем Маттео Миллери, с которым была жената с 2020 года.

Инсайдеры уверены, что Лео "сумасшедший" от новой возлюбленной, которая также очень заботится об экологических проблемах. Как сообщается, Ди Каприо сейчас встречается только с ней, поскольку Виттория имеет "все качества, которые он ищет в партнерше". Впрочем, официально знаменитости не комментируют свой роман.

Напомним, Виттория Черетти спровоцировала слухи о помолвке с Леонардо Ди Каприо.

Также Фокус писал о беременности экс-девушки Леонардо Ди Каприо.