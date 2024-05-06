Невеста Бон Джови рассказала о пополнении в семье (фото)

Актриса со своим женихом живет на ферме, где у пары – огромное хозяйство, включая более 30 собак, коз, коров и даже пони.

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20-летняя звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун, которая является невестой Джейка Бон Джови, сына фронтмена культовой рок-группы Bon Jovi Джона Бон Джови, показала нового члена семьи. В Instagram Stories девушка опубликовала фото щенка.

"Познакомьтесь с нашим новым щенком Рут", – рассказала она своим 63,6 миллиона подписчиков.

Щенок по кличке Рут Фото: Instagram milliebobbybrown

Животное стало 24 питомцем пары, которая живет на ферме в Джорджии, США. Кроме Рут, у Джейка и Милли живут еще 23 собаки, взятые из приютов, девять собственны собак, четыре кошки, два осла, только же овец и коров, три козы и один пони.

В марте местные жители заподозрили Браун в том, что она беременна. Причиной стала покупка девушкой подгузников. Позже Милли призналась, что подгузники предназначались не для ее будущего ребенка, а для ягненка на их ферме.

"На самом деле, я вырастила его в своей постели. Ему было несколько дней, и я кормила его из бутылочки, пока он не подрос. Он носил подгузник, а потом мне пришлось покупать подгузники, и люди подумали, что я беременна!", – рассказала девушка в эфире одного из ток-шоу.

Милли с гордостью демонстрирует свое помолвочное кольцо

Сейчас пара готовится к свадьбе, которая должна состояться в этом году. Когда у Милли спросили, будет ли петь на празднике ее будущий свекор, она ответила:

"Он может петь все, что хочет! Все его песни — о любви, я люблю их и считаю, что они великолепны".

Кроме актерской карьеры, мисс Браун активно развивается в индустрии моды. В январе она запустила косметическую линию Florence by Mills.

Актриса развивает свой бизнес в индустрии моды

"Я начала с ухода за кожей и красоты, что было моей огромной страстью с самого раннего детства. Я всегда любила макияж, но обнаружила, что уход за кожей не менее важен. Затем, когда ты вырастаешь, ты думаешь: "О, я люблю кофе. У меня много собак — я хочу, чтобы у моих собак были симпатичные ошейники и чтобы я могла пить кофе, который был бы доступен и в дороге. Я начала думать, что одежда — это следующий шаг", — сказала она о своих расширяющихся интересах.

Помимо джинсов и джинсовых шорт, бренд также предлагает одежду для отдыха, майки, футболки, свитера и многое другое.

"Это мой повседневный гардероб, поэтому мне было так легко. Я ношу домашнюю одежду каждый день. Я не ношу джинсы — мой жених редко видит меня в джинсах", – призналась девушка.

Ранее Фокус писал, что Джон Бон Джови рассказал, сколько девушек у него было.