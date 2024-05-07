Жестокий и женоненавистник: Эмили Блант резко высказалась о режиссере из России

Актриса признается, что никогда не чувствовала себя такой униженной, как после прослушивания у Кончаловского.

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42-летняя британская актриса и номинантка на "Оскар" Эмили Блант назвала российского режиссера Андрея Кончаловского "жестоким" и заявила, что он пытался сбить ее с толку во время прослушивания на роль в картине "Лев зимой", когда ей было всего 19 лет. Об этом пишет The Sun.

По словам Эмили, она пробовалась на роль юной возлюбленной короля Генриха II.

"Он был очень жесток на прослушивании и любил меня сбить с толку. Это была очень женоненавистническая атмосфера, и я помню, как к тому времени, когда вышла, я чувствовал себя оболочкой своей прежней себя. Этот случай кажется мне ужасным, потому что чувствуешь себя такой униженной", – споминала она на мероприятии американского фонда поддержки актеров.

Сейчас Блант говорит, что даже не может вспомнить имя Кончаловского.

Андрей Кончаловский Фото: andrei_konchalovsky/instagram

"Я должна просто сказать, что он был мерзким… Действительно ужасно. Конечно, мы не всегда невозмутимы. Вы повредите свои чувства — так оно и есть. Иногда на этой работе есть элемент жизни в окопах. Это может быть больно и может быть так же прекрасно, как и больно, и я была к этому готова. Иногда в этой работе присутствует элемент подготовки к удару, но это было своего рода нижней точкой"., – призналась она.

Все закончилось тем, что на эту роль Кончаловский пригласил Юлию Высоцкую, свою жену. А главную роль в картине сыграла Гленн Клоуз.

"Лев зимой" Кончаловского – это фильм одноименной картины 1968 года с Питером О’Тулом и Кэтрин Хепберн.

События ленты разворачиваются в 1183 году на Рождество. По сюжету, Английский король Генрих II обязан назвать имя будущего наследника. Это событие настолько важное, что на него прибывают супруга короля по имени Элеонора Аквитанская, осужденная на 10 лет за участие в заговорах и интригах против монарха, возлюбленная Генриха – заносчивая и расчетливая принцесса по имени Алэ, ее родной брат – Филипп II Август, а также сыновья короля: Джон, Джеффри и Ричард Львиное Сердце. Ненависть царит в этой семье. Но есть то, что их объединяет – сильная жажда власти, и ради нее любой пойдет на самое подлое предательство.

Трейлер фильма "Лев зимой"

На днях в прокат вышел новый комедийный боевик с Эмили "Каскадер", основанный на сериале 1980-х годов с Ли Мейджорсом в главной роли. Партнером Блант по фильму стал Райан Гослинг.

Средм других заметных работ Эмили – "Дьявол носит Prada" с Энн Хэтэуэй и Мерил Стрип и "Оппенгеймер". За последний она была номинирована на лучшую женскую роль второго плана на церемонии вручения премии "Оскар 2024".

Андрей Кончаловский пока никак не прокомментировал слова актрисы.

Ранее Фокус писал, что Эмили Блант рассказала о неприятных поцелуях со звездами в кино.