17-й Met Gala: Наоми Кэмпбелл в платье с глубоким декольте посетила бал в Нью-Йорке (фото)

Ежегодное мероприятие собирает звезд с мировыми именами. Среди них в 2024 году была Наоми Кэмпбелл, для которой этот Met Gala стал 17-м.

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53-летняя британская супермодель Наоми Кэмпбелл появилась на балу Met Gala 2024 в роскошном платье Burberry. Об этом пишет People.

Звезда подиумов демонстрировала свою фигуру на мероприятии с темой "Спящие красавицы: пробуждение моды" с дресс-кодом "Сады времени" в нью-йоркском Метрополитен-музее.

Кэмпбелл сверкала в украшенном пайетками бирюзовом платье Burberry с V-образным вырезом и тонкими лямками. Супермодель уложила свои длинные черные волосы в пробор сбоку и добавила к образу ослепительные висячие серьги Briony Raymond Collection с изумрудной огранкой и градуированными бриллиантами.

Наоми Кэмпбелл Фото: Getty Images

Мама двоих детей посетила мероприятие вместе с Дэниелом Ли, главным креативным директором Burberry.

Наоми Кэмпбелл

Это уже 17-й Met Gala для британской супермодели. Звезда подиумов в последний раз была на балу в 2023 году (тема: "Карл Лагерфельд: Линия красоты").

Наоми Кэмпбелл дебютировала на мероприятии в 1990 году по приглашению Джанни Версаче через ее тогдашнюю соседку по комнате и коллегу-супермодель Кристи Терлингтон.

Темой бала Met Gala 2024 стала "Спящие красавицы: Пробуждение моды", а дресс-код мероприятия "Сады времени". Поэтому цветочного декора на гламурном событии было много.

Напомним, Деми Мур поразила образом с шипами.

Также Фокус писал о появлении Пенелопы Крус на Met Gala 2024.