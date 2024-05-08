Канье Уэст и Бьянка Цензори прилетят в Москву, – СМИ
Рэпер даст концерт на арене "Лужники" 8 июня. Он также хочет посмотреть город.
46-летний американский рэпер Канье Уэст выступит на стадионе "Лужники" в Москве в свой день рождения, 8 июня, а затем отправиться в один из ресторанов столицы отмечать свое 47-летие. Об этом сообщает телеграмм-канал Mash со ссылкой на информацию организаторов концерта.
По словам инсайдеров, контракт со скандальным музыкантом уже подписан. Переговоры велись больше года.
В Москву артист прилетит вместе со своей женой Бьянкой Цензори. Он хочет посмотреть город и "дать крутой концерт".
Как пишет источник, Канье "ждет, рад и заряжен на успех".
Однако радость фанатов оказалась недолгой. Позже "Известия" со ссылкой на создателя концертного агентства TCI Эдуарда Ратникова опровергли информацию о его выступлении. По словам Ратникова, вариант с концертом обсуждался около месяца назад, но никто не был готов заплатить за шоу знаменитого рэпера не менее $5 миллионов.
В декабре прошлого года стало известно о том, что Уэст новым круководителем отдела дизайна своего бренда YEEZY сделал российского дизайнера Гошу Рубчинского. С тех пор Канье не раз появлялся а публике в одежде с надписями на русском языке.
В декабре 2022 года Уэст открыто поддержал политику российского президента Владимира Путина и даже попытался оправдать его агрессию в Украине. В интервью стороннику теории заговора Алексу Джонсу он заявил, что глава Кремля "просто хочет очистить последнюю нацию от нацистов".
Когда один из спикеров в студии сказал, что он "очень пропутинский и пророссийский", Канье ответил: "Я тоже".
Ранее Фокус писал о том, что Канье Уэст решил заняться порнобизнесом. Теперь в сети гадают, станет ли Бьянка Цензори героиней его фильмов для взрослых.