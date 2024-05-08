"Уже не может зацепить": юморист Владимир Жогло рассказал о буллинге из-за лишнего веса (видео)

Артист Владимир Жогло вырос в селе. В школьные годы за лишний вес его травили постоянно и он считал, что это в пределах нормы.

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Известный украинский юморист, участник "Вар'яти-шоу" Владимир Жогло откровенно признался, что в детстве над ним насмехались из-за лишнего веса. Об этом он рассказал в интервью, которое 6 мая опубликовано на YouTube-канале украинского блогера Славы Демина.

35-летний артист отметил, что он жил в маленьком селе Млинов Ровенской области, где были свои правила. В школьные годы его травили постоянно.

"Я родился в 1988 году, на 90-е пришлась моя юность. Школа в 90-е в Млинове... тогда не существовало слово "буллинг", тогда существовало "выживание". Меня буллили за вес постоянно. Но я не считал, что это ненормально. Я понимал, что это в пределах нормы, потому что буллили же не только меня. Я понимаю, что таких как я буллят из-за того, что ты грубый, жирный", — рассказал Владимир.

Но впоследствии, по его словам, сцена и юмор помогли преодолеть все комплексы: "Я для себя выбрал сцену как форму выживания. И мало времени прошло от того, что над тобой насмехаются до того момента, что смеются над тем, что ты делаешь. Этот переход очень важен. Он изменил мою жизнь, поэтому я дальше продолжал этим заниматься".

Сейчас Жогло на шутки о лишнем весе не обижается, в его творческом коллективе шутки — это норма. Он продолжает жить и не обращать внимания на насмешки со стороны. По словам шоумена, сейчас его вес составляет примерно 156 кг при росте 174 см.

"Вес — это наверное что уже настолько пережевано мной, что ничего, что связано с моим избыточным весом не может меня никаким образом задеть", — подчеркнул артист.

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Напомним, Владимир Жогло рассказал, что у его 3-летнего сына аутизм. Как оказалось, этот диагноз неизлечим.