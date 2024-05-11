Кто самые низкие актеры в Голливуде: Том Круз не попал в список (фото)

Многие знаменитости с невысоким ростом сделали завидную карьеру. Рассказываем об известных актерах, которые добились успехов благодаря своему таланту, труду и настойчивости.

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Все думают о Томе Крузе как об одном из самых невысоких актеров Голливуда, но это неправда. При росте 172,72 см он не является одним из самых низких голливудских знаменитостей, сообщает Daily Mail.

Возможно, актер выглядел невысоким по сравнению с его второй женой Николь Кидман, которая имеет рост более 180 см и третьей женой Кэти Холмс, ростом 175, 26 см.

Том Круз и Николь Кидман, 1997 год Фото: Getty Images

Есть много других актеров-мужчин, рост которых намного ниже, чем у Тома Круза. Эксперты говорят, что пока их тела пропорциональны (например, ноги не слишком длинные, а руки не слишком короткие), на самом деле не имеет значения, насколько высок мужчина в фильме, потому что в кадре глаз не может определить рост актеров.

Дэнни Девито

Дэнни Девито и Арнольд Шварценеггер Фото: Getty Images

Он известен своим невысоким ростом, всего 147.32 см. Однако это не повлияло на его карьеру. Актера считают талантливым и забавным парнем. Комедийная роль тирана-диспетчера такси Луи Де Пальму в телесериале "Такси", принесла ему премии "Золотой глобус" и "Эмми".

Маленький рост сделал его очаровательным неудачником в паре со своим лучшим другом Майклом Дугласом в популярном ромкоме "Роман с камнем".

В фильме "Близнецы" 1988 года он забавно смотрелся в кадре с Арнольдом Шварценеггером, рост которого составляет 187.96 см.

Когда во время интервью Дэнни сказали, что он "короткий король", он добродушно ответил: "Мне это нравится!" Я не слышал этого термина, но он меня радует. Это поднимает меня. Спасибо".

Майкл Джей Фокс

Трейси Поллан и Майкл Джей Фокс Фото: Getty Images

Майкл Джей Фокс, рост 162.56 см, прославился как энергичный маленький парень Алекс П. Китон в сериале "Семейные узы" 1980-х годов. Затем у него была очень большая карьера в кино благодаря роли Марти МакФлая в фильме "Назад в будущее". Он никогда не выглядел слишком маленьким на экране, потому что его коллеги-женщины всегда были миниатюрными.

Джо Пеши

Аль Пачино и Джо Пеши Фото: Getty Images

Он играл очень сильных крутых парней на большом экране, хотя его рост 162.56 см. Джо засветился в фильмах "Славные парни" 1990-х, "Казино" 1995-го и "Ирландец" 2019-го. Многие работы Пеши критики называли "внушительным". Он также показал себя "свирепым бандитом" в фильме 1990-х годов "Один дома", где главную роль исполнил Маколей Калкин. В свои 81 год уроженец Нью-Джерси все еще работает — последний раз он снимался в фильме "День боя" со Стивом Бушеми.

Сет Грин

Сет Грин и Мила Кунис Фото: Getty Images

Рост Сета Грина 162.56 см никогда не имел большого значения в Голливуде, потому что он всегда играл забавного приятеля. На самом деле, его небольшой рост, казалось, помогал ему. Его дебютом в кино стала роль в комедийно-драматическом фильме "Отель "Нью-Гэмпшир", а затем он играл второстепенные роли в комедийных фильмах на протяжении 1980-х годов, включая "Дни радио" и "Большой бизнес". Он был коварным вором в фильме "Ограбление по-итальянски" рядом с высокой Шарлиз Терон. Также он отлично вписался в "Баффи — истребительницу вампиров".

Дэниел Рэдклифф

Дэниел Рэдклифф Фото: Getty Images

Дэниел Рэдклифф — английский актер, которого при росте 165,1 см не смущала роль Короля Коротышки. Во время интервью Playboy его спросил, сдерживает ли его рост, он ответил: "Я так не думаю. У Дастина Хоффмана и Тома Круза очень разные карьеры, и они оба примерно одного роста со мной. Я бы хотел сняться в фильме об американском футболе, но это вряд ли произойдет".

В 2022 году он снялся в роли злого миллиардера вместе с Сандрой Баллок и Ченнингом Татумом в "Затерянном городе". Недавно Дэниел сыграл в сериале под названием "Чудотворцы".

Кевин Харт

Кевин Харт и Наоми Кэмпбелл Фото: Getty Images

Кевин Харт недавно на шоу с Андерсоном Купером раскрыл свой рост — 165.1 см. "Я ростом 5 футов 5 дюймов, как в туфлях, так и в кроссовках. В ботинках он тоже не меняется", — пошутил Кевин.

Комик сказал, что он не против пошутить о своем росте, так как его не смущают вещи, о которых другие люди просто не хотят говорить. Харт выиграл несколько конкурсов стендап-комедий. Его первый прорыв произошел, когда Джадд Апатоу пригласил его на роль в сериале "Необъявленный". Он также работал над популярной франшизой фильма "Джуманджи" и снялся в таких фильмах, как "Очень страшное кино 3", "Очень страшное кино 4" и "Безумный патруль".

Кевин Конноли

Кевин Коннолли Фото: Getty Images

Кевин Коннолли имеет рост 165.1 см. Он наиболее известен по роли Эрика Мерфи в сериале HBO "Красавцы".

В 1990 году он получил свою первую роль в кино. Актер сыграл Чики в "Рокки V", а затем появился в ситкоме "Великий Скотт!". Также Кевин снялся в фильме "Слива Дона" вместе с Тоби Магуайром и Леонардо Ди Каприо. Знаменитый актер в романтической комедии "Обещать — не значит жениться" выглядел достаточно высоким в сценах с Дрю Бэрримор и Скарлетт Йоханссон.

Коннолли также является режиссером, снявшим множество телесериалов, а также фильмы "Райский садовник", "Дорогая Элеонора" и "Готти".

Напомним, 26 марта сообщалось, что Том Круз начал съемки в "Миссия невыполнима — 8". Предыдущая картина, "Миссия невыполнима-7" провалилась в прокате.