"Сложно дышать": alyona alyona призналась, что чуть не сорвало выступление на Евровидении-2024

Выступление украинок поставили под угрозу дымовые шашки. Густая пелена белого дыма нужна была для представителя Великобритании, который выступал перед Jerry Heil и alyona alyona.

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В первом полуфинале Евровидения-2024 случился инцидент, который чуть не сорвал выступление украинских исполнительниц — дуэта Jerry Heil и alyona alyona. Об этом рассказала сама рэперша alyona alyona.

По словам исполнительницы, когда она вышла на сцену, то едва смогла дышать из-за удушливого дыма, который окутывал сцену. Девушке пришлось приложить усилия, чтобы выровнять дыхание и не сбиться.

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Чем запомнился и как прошел первый полуфинал Евровидения-2024 (видео)

"Было неожиданно, что в зале жгли дымовые шашки. И было очень сложно дышать", — пожаловалась конкурсантка от Украины.

Ее партнерша по сцене Jerry Heil на камеру добавила, что артистка и вправду зачитала рэп "в нереальных условиях".

Как выяснилось позже, дымовые шашки были частью выступления конкурсанта от Великобритании Olly Alexander. Исполнитель заканчивал свой номер, стоя на сцене, которую окутывал густой белый дым. Он не успел рассеяться, когда на сцену поднялись украинки. Ведь между выступлениями двух стран прошло меньше одной минуты.

Напомним, 8 мая alyona alyona и Jerry Heil опустились в рейтинге букмекеров. Украина участвует в "Евровидении" с 2003 года, и в общей сложности побеждала трижды. Однако в этот раз победа женского дуэта alyona alyona и Jerry Heil оказалась под вопросом.

Ранее стало известно о том, что alyona alyona и Jerry Heil установили рекорд на Евровидении 2024. Девушки удержали позицию Украины и стали единственной страной, кроме организаторов, которая постоянно попадает в финал песенного конкурса.