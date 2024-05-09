Бритни Спирс прогулялась по номеру в отеле вверх ногами (видео)

По словам Бритни,видео было сделано в отеле Лас-Вегаса, где она жила четыре года.

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42-летняя Бритни Спирс, которая совсем недавно оскандалилась в отеле Chateau Marmont в Лос-Анджелесе, опубликовала видео, где ходит на руках по гостиничному номеру.

На артистке – джинсовые шорты и бюстгальтер.

"Мой гостиничный номер, в котором я жила одна в течение четырех лет в Лас-Вегасе", – говорится в подписи к ролику. Комментарии к публикации Спирс традиционно закрыла.

На прошлой неделе певица шокировала поклонников, когда пострадала в драке. В отель Chateau Marmont вызвали скорую помощь, а позже СМИ облетели фото, где Спирс вывели из отеля босиком с растрепанными волосами и наброшенным на полуголое тело покрывалом. Позже она поделилась с фанатами кадрами своих "травм". У нее была опухшая и ушибленная лодыжка

В причастности к этому Бритни обвинила свою мать Линн Спирс, которую видели в то время в Лос-Анджелесе.

"Я знаю, что моя мама была в этом замешана!!! Я не разговаривала с ней 6 месяцев, и она позвонила сразу после того, как это произошло, до того, как появились новости!!! была настроена так же, как и когда-то!" – заявила Бритни в соцсети.

Бритни Спирс показала свои травмы

В свою очередь Джейми Линн никак не стала комментировать обвинения со стороны дочери.

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