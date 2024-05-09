Евровидение 2024: порядок выступлений конкурсантов во втором полуфинале
Сегодня, в результате второго полуфинала песенного конкурса "Eurovision 2024" станет известно, какие страны проходят в финал.
9 мая в 22:00 по Киеву в шведском Мальме начинается второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение 2024". Его проведут Петра Меде и Малин Окерман. Зрители смогут оценить музыкальные композиции участников из 16 стран, сообщает Еurovision.tv.
Порядок выступлений участников Eurovision 2024 во втором полуфинале:
1. Мальта: Sarah Bonnici
2. Албания: BESA
3. Греция: Marina Satti
4. Швейцария: Nemo
5. Чехия: Aiko
6. Австрия: Kaleen
7. Дания: SABA
8. Армения: LADANIVA
9. Латвия: Dons
10. Сан-Марино: MEGARA
11. Грузия: Nutsa Buzaladze
12. Бельгия: Mustii
13. Эстония: 5MIINUST x Puuluup
14. Израиль: Eden Golan
15. Норвегия: Готе
16. Нидерланды: Joost Klein.
Также в полуфиналах Евровидения 2024 принимают участие страны так называемой "большой пятерки", которые автоматически попадают в финал. Сегодня, 9 мая, свои музыкальные номера представят три страны:
- Франция: Slimane — Mon Amour;
- Испания: Nebulossa — ZORRA;
- Италия: Angelina Mango — La noia.
Где смотреть Евровидение 2024
В Украине Евровидение будет транслировать телеканал "Суспільне Культура". Кроме этого, есть несколько онлайн-ресурсов, на которых можно будет наблюдать за событием в реальном времени: на сайте "Суспільне Культура" и на сайте "Суспільне Євробачення". Позже все выступления участников конкурса будут доступны в YouTube.
Напомним, 8 мая Фокус сообщал, когда и где смотреть второй полуфинал Евровидения 2024. Посмотреть трансляцию Евровидения в Украине также можно будет на нескольких платформах.