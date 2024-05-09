Евровидение 2024: порядок выступлений конкурсантов во втором полуфинале

Сегодня, в результате второго полуфинала песенного конкурса "Eurovision 2024" станет известно, какие страны проходят в финал.

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9 мая в 22:00 по Киеву в шведском Мальме начинается второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение 2024". Его проведут Петра Меде и Малин Окерман. Зрители смогут оценить музыкальные композиции участников из 16 стран, сообщает Еurovision.tv.

Порядок выступлений участников Eurovision 2024 во втором полуфинале:

1. Мальта: Sarah Bonnici

2. Албания: BESA

3. Греция: Marina Satti

4. Швейцария: Nemo

5. Чехия: Aiko

6. Австрия: Kaleen

7. Дания: SABA

8. Армения: LADANIVA

9. Латвия: Dons

10. Сан-Марино: MEGARA

11. Грузия: Nutsa Buzaladze

12. Бельгия: Mustii

13. Эстония: 5MIINUST x Puuluup

14. Израиль: Eden Golan

15. Норвегия: Готе

16. Нидерланды: Joost Klein.

Также в полуфиналах Евровидения 2024 принимают участие страны так называемой "большой пятерки", которые автоматически попадают в финал. Сегодня, 9 мая, свои музыкальные номера представят три страны:

Франция: Slimane — Mon Amour;

Испания: Nebulossa — ZORRA;

Италия: Angelina Mango — La noia.

Где смотреть Евровидение 2024

В Украине Евровидение будет транслировать телеканал "Суспільне Культура". Кроме этого, есть несколько онлайн-ресурсов, на которых можно будет наблюдать за событием в реальном времени: на сайте "Суспільне Культура" и на сайте "Суспільне Євробачення". Позже все выступления участников конкурса будут доступны в YouTube.

Напомним, 8 мая Фокус сообщал, когда и где смотреть второй полуфинал Евровидения 2024. Посмотреть трансляцию Евровидения в Украине также можно будет на нескольких платформах.