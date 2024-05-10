Анджелину Джоли обвинили в попытке рассорить детей с их отцом Брэдом Питтом

Бывший британский спецназовец, работавший на Джоли около 20 лет, утверждает, что она "вбивала клин" в отношения между ее шестью детьми и их отцом Брэдом Питтом.

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Тони Уэбб, бывший телохранитель Брєда Питта и Анджелины Джоли, заявил, что актриса настаивала на том, чтобы ее дети избегали отца, сообщает Daily Mail со ссылкой на судебные материалы, поданные в Верховный суд Лос-Анджелеса.

Документы, подробно описывающие взрывоопасные заявления, были обнародованы в рамках продолжающейся "Войны роз", в которой пара вступила в ожесточенную битву за право продать свое французское поместье с виноградниками Chateau Miraval.

Согласно информации в иске, Джоли продала свою долю в размере $62 миллиона российскому миллиардеру Юрию Шефлеру в 2021 году, что, по мнению Питта, противоречило их соглашению предоставить другому право преимущественной покупки.

На Chateau Miraval производят отмеченное наградами игристое розовое вино, и Питт надеялся, что в случае решения Джоли продать свою долю в бизнесе первое предложение она сделает ему. Поэтому сделка бывшей жены с российским олигархом стала для него шоком и поводом пойти в суд.

Анджелина Джоли с 2016 года воевала с Брэдом Питтом за опеку над детьми Фото: Getty Images

Тони Уэбб – бывший солдат британского спецназа. Он работал в семье более 20 лет, начиная с 2000 года, но утверждает, что Джоли уволила его после того, как двое из его сотрудников службы безопасности перешли на сторону Питта после развода.

Согласно документам, представленным адвокатами Питта, Уэбб упоказал, что личный помощник Джоли предупредил двух его подчиненных, что она "подаст в суд" после того, как выяснилось, что они могут дать показания в битве за опеку над парой. Коллега Уэбба рассказал ему, что слышал, как актриса "поощряла детей избегать проводить время с Питтом".

Его комментарии составляют часть ходатайства, поданного Питтом, где Джоли названа "лицемеркой" за утверждение, что он хотел использовать соглашение о неразглашении при продаже их французского виноградника, чтобы "контролировать" ее. И это – несмотря на то, что она регулярно затыкает рот своим сотрудникам аналогичными контрактами.

В своем заявлении Уэбб утверждает, что двое его подрядчиков были вызваны в суд для дачи показаний на слушаниях по делу об опеке над бывшей парой, что разоблачило разговоры между Джоли и детьми. В документе он говорит, что обычно выполнял приказы личного помощника Джоли Майкла Виейры и узнал, что отношения между Питтом и Джоли распались в 2016 году.

По словам Уэбба, в документах говорится: "После их развода мы с SRS Global продолжаем обеспечивать безопасность г-жи Джоли, г-на Питта и их детей. Незадолго до того, как два глобальных подрядчика SRS дали показания в судебном деле, которое, как я понял, было связано с разводом г-жи Джоли и г-на Питта и опекой над их детьми, г-н Виейра позвонил мне на мой мобильный телефон. Он сказал мне, что слышал, что два подрядчика, которые обеспечивали личную охрану г-жи Джоли через SRS Global, могут давать показания в суде по семейным делам. Затем Виейра попросил меня помешать этим двум лицам давать показания. Я понял, что г-н Виейра обращался с этой просьбой от имени г-жи Джоли", — утверждает Уэбб в своем заявлении.

Телохранитель подчеркнул, что у него "нет полномочий" помешать этим двум лицам давать показания, поскольку они были "независимыми подрядчиками", а не его прямыми сотрудниками.

В документах утверждается, что Виейра затем предупредил Уэбба, что оба мужчины "заключили соглашение о неразглашении" с Джоли, и если они "дадут показания по делу о семейном праве, Джоли подаст на них в суд".

Джоли, согласно информации в иске, не хотела. чтобы ее дети общались с отцом Фото: Getty

"Я передал это сообщение двум людям по телефону, и они оба сказали мне, что планируют дать показания. Один из двух человек, Росс Фостер, уточнил, что он намерен давать показания независимо от соглашения о неразглашении, если получит повестку в суд. Когда Фостер рассказал мне об этом, он также сказал мне, что, если его спросят, он даст показания о подслушанных им заявлениях, которые Джоли делала детям, призывая их избегать проводить время с Питтом во время посещений опекунов", – говорится в иске.

Команда Питта утверждает, что Джоли "использует соглашение о неразглашении "ненадлежащим образом". Ранее адвокат Брэда Джон Берлински заверял, что доказательства Уэбба показывают, что Джоли "использовала в качестве оружия" соглашения о неразглашении, пытаясь держать в тайне "семейные проблемы" пары.

Ранее Фокус писал, что дочь Анджелины Джоли переезжает к Брэду Питту.