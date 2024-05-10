Джамала оценила шансы alyona alyona и Jerry Heil на победу (видео)

Джамала высказала свое мнение о том, что alyona alyona и Jerry Heil смогут победить на "Евровидении" при определенных условиях. Она прокомментировала выступление дуэта в первом полуфинале, отметив моменты, которые необходимо улучшить.

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Украинская певица Джамала высказала свое мнение относительно шансов дуэта alyona alyona и Jerry Heil на победу в международном песенном конкурсе "Евровидение-2024". В эфире национального телемарафона артистка призналась, что гордится девушками и болеет за них.

Джамала подчеркнула, что у дуэта alyona alyona и Jerry Heil есть конкуренты, но успех девушек зависит от их уверенности на сцене, сильных вокальных способностей и технической усовершенствованности номера. Она заметила некоторые нюансы и ошибки, которых можно было избежать. Кроме того артистка выразила надежду, что украинки улучшат свое выступление в гранд-финале конкурса.

"Песня содержательная, номер мощный и все это вместе гармонично очень. Я знаю, что еще можно добавить технически, чтобы нам не быть ниже второго места. Но это супер секрет, который я буду говорить им (alyona alyona и Jerry Heil, — ред.) только лично", — сказала Джамала.

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Певица также отметила, что для успеха дуэту необходимо завоевать расположение жюри и получить высокие баллы. Она верит, что зрители однозначно поддержат alyona alyona и Jerry Heil, но уже более придирчивы могут быть судьи.

В заключении Джамала подчеркнула, что много надежд возлагает на alyona alyona и Jerry Heil и выразила желание, чтобы они вышли на сцену с большим энтузиазмом, были на 100% мощными и технически безупречными. Она надеется, что жюри также проголосует за них, отмечая, что судьи — это профессиональные музыканты и эксперты в музыкальной индустрии, которые очень подробно анализируют каждую песню.

Напомним, 10 мая мы писали, под каким номером выступят alyona alyona и Jerry Heil в финале Евровидения 2024. В финале Евровидения 2024 выступит 26 стран мира, среди которых и украинские представительницы alyona alyona и Jerry Heil. Певицам выпала возможность вторыми выступить в финале песенного конкурса.

Также стало известно о том, что израильтянка, выступавшая в аннексированном Крыму, подвинула украинок в рейтинге букмекеров. Теперь девушки занимают пятую строчку с вероятностью победы в 5%