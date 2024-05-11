День матери в Украине 2024: когда отмечают

Наступает самый трогательный праздник в мире — День матери 2024.

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По традиции, во второе воскресенье мая, в Украине и еще 84 странах, отмечается один из самых трогательных праздников — День матери. В этом году, дата празднования выпадает на 12 мая 2024 — именно в этот день большинство из нас будут поздравлять своих мам.

День матери 2024 в Украине Фото: Freepik

Как появился День матери

Известно, что в 1908 году американская гражданка Анна Джервис из города Филадельфия (США) выступила с предложением поздравлять мам в память о своей рано ушедшей матери. Анна стала писать письма в госучреждения и законодательные органы и высокопоставленным чиновникам, чтобы отвоевать возможность посвятить мамам один день в году.

Инициатива была поддержана и: в 1910 году штат Вирджиния поставновил празднование Дня матери официальным праздником, а со временем его стали отмечать в других штатах, позже и в других странах.

Какого числа отмечают День матери 2024 в Украине

Праздник всегда отмечают во второе воскресенье мая любого года, в соответствии с Указом Президента Украины от 1999 года.. В 2024 году День матери приходится на 12 мая.

Традиции Дня матери в Украине

Главное и неизменной традицией Дня матери можно считать искренность, а именно чистосердечные, искренние поздравления мам. В этот день принято дарить цветы и подарки, впрочем, как ранее — на 8 Марта.

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