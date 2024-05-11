Наслаждаются жизнью по полной: три самых счастливых знака Зодиака

Астрологи рассказали про знаки Зодиака, которые чувствуют себя счастливыми на все сто процентов. Счастье у них внутри, где ему и положено быть, согласно философским трактатам.

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Близнецы

Звание главных зодиакальных счастливцев достается Близнецам — людям, которые счастливы вообще всегда, пожизненно. Счастье у них и правда внутри, где ему и положено быть, согласно философским трактатам. Просто на всякие внешние обстоятельства у представителей этого знака Зодиака имеется субличность, которую хлебом не корми — дай только ими насладиться. Но не надо завидовать — бесполезно: мы все равно так, как Близнецы, не сможем.

Водолей

Всем остальным знакам для полного счастья всегда чего-нибудь не хватает, а Водолеям не может чего-то не хватать: Водолеи всегда уверены, что у них все есть. А чего нет, того им и не надо, логично же? Это невероятное свойство характера и позволяет Водолеям всегда быть счастливыми. В отличие от других, которым зачем-то для счастья нужны какие-то скучные вещи вроде зарплаты.

Лев

Львы настолько искренне верят в то, что созданы для счастья, как птица для полета, что несчастными не бывают почти никогда. Для представителей этого знака Зодиака грусть, уныние или ностальгия — бесполезная трата времени. За что им большое человеческое спасибо, потому что несчастный Лев — это злой Лев.

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