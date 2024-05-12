Меган Маркл пришла на прием к губернатору Лагоса в старом платье за $4000 (фото)

Жена принца Гарри уже третий раз надевает это платье. Впервые она появилась в нем, когда отмечала первый год принца Арчи, второй – когда объявила о беременности принцессой Лилибет.

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Принц Гарри и Меган Маркл отправились в Нигерию с трехдневным визитом, в рамках которого были приглашены на прием к губернатору штата Лагос Бабаджиде Санво-Олу, пишет Hello. Визит направлен в первую очередь на продвижение "Игр непокоренных" и состоялся после того, как Гарри встретился с нигерийской командой и генералом Мусой на прошлогодних соревнованиях в Дюссельдорфе, Германия.

По этому случаю бывшая американская актриса надела длинное ярко-желтое платье от Carolina Herrera А-образного силуэта без рукавов стоимостью почти $4000. К нему она подобрала пару классических кожаных сандалий телесного цвета с пяткой. Образ завершили крупные круглые серьги, браслеты и колье.

Яркие тона герцогиня Сассекская выбирает не зря. Таким образом она чтит свои нигерийские корни и носит цвета, которые любят жители этой страны, то есть максимально яркие и заметные.

Платье, которое надела Меган, она раньше уже носила. Так, в нем она отмечала первый год принца Арчи, и в нем же была, когда объявила о своей второй беременности в 2021 году.

Принц Гарри был в бежевом пиджаке, белой рубашке и коричневых джинсах.

Принц Гарри и Меган Маркл идут на прием к губернатору Фото: Getty

Несмотря на то, что принц Гарри сложил с себя обязанности члена королевской семьи, в Нигерии ему оказали прием, словно он монарх.

Пара, впервые вместе посетившая Нигерию, шла по красной дорожке, а местные жители приветствовали их традиционным танцем. Сассексы передвигались в колонне из 14 автомобилей, оснащенных пулеметами, установленными на грузовиках. Из аэропорта они поехали прямо к баскетбольной площадке, где они встретились с детьми из местной школы.

На площадке Гарри закинул несколько мечей в корзину вместе со взволнованными детьми, которые участвовали в спортивном проекте под названием "Гиганты Африки".

Герцог Сассекский пообещал, что фонд Archewell и Giants of Africa построят баскетбольную площадку в столице Абудже.

Гарри и Меган также баскетбольную клинику Dream Big Basketball, организованную Фондом гигантов Африки в гимназии Илупеджу.

Визит пары завершается 12 мая матчем по сбору средств для команды "Непокоренная Нигерия" и гала-ужином, прежде чем они вернутся в Лондон в понедельник, а затем в Калифорнию.

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