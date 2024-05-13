Каннский кинофестиваль: самые яркие платья красной дорожки прошлых лет (фото)

Каннский кинофестиваль 2024 – повод вспомнить самые эффектные наряды на красной дорожке. Ведь всем известно, что это событие с 1950-х годов было связано с гламуром и красотой не меньше, чем церемония "Оскар".

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Когда Каннский фестиваль 2024?

14 мая в Каннах стартует 77-й Международний кинофестиваль. Традиционно это мероприятие – не только показ лучших фильмов, но и повод для мировых звезд кино и шоу-бизнеса продемонстрировать свои новые кутюрные наряды. Пока знаменитости готовятся к выходу перед камерами, Фокус предлагает вспомнить некоторые самые яркие наряды красной дорожки Канн разных лет.

Самые яркие наряды Каннского кинофестиваля в истории: красные дорожки

Принцесса Диана в Catherine Walker

Принцессе Уэльской были не чужды светские развлечения, и она стала гостьей Каннского кинофестиваля в 1987 году. Перед публикой мать наследников британского престола появилась в очень эффектном платье.

На набережной Круазетт она блистала вместе со своим мужем принцем Чарльзом, а также мэром и заместителем мэра Канн. Выбор платья для этого случая вошел в анналы истории моды как один из ее лучших: ледяное, пудрово-голубое, прозрачное тюлевое платье от ее постоянной сотрудницы Catherine Walker с шикарным шарфом, который она так завязала сзади, что оно буквально струилось. Над дизайном наряда она работала вместе с Кетрин. Вдохновение она черпала от героини Грейс Келли Фрэнсис Стивенс из фильма Альфреда Хичкока "Поймать вора". Там Фрэнсис носила шифоновое платье без бретелек в греческом стиле от художника по костюмам Эдит Хэд, дополненное соответствующим шарфом, перекинутым через одно плеча.

Из аксессуаров принцесса выбрала голубые туфли на плоской подошве, серьги-люстры с аквамаринами и бриллиантами и соответствующий браслет.

Принцесса Диана с принцем Чарльзом на Каннском кинофестивале в 1987 году Фото: Getty

Мадонна в Jean Paul Gaultier

Мадонна стала одной из тех, чей образ на Каннском кинофестивале не вписывался в традиционно консервативный ряд нарядов, тем более, что это был далекий 1991-ый. Известная своей любовью к эпатажу, на одном из мероприятий в Каннах она появилась в конусовидном бюстгальтере от Jean Paul Gaultier, трусах с высокой талией и атласной накидке розового цвета с белой подкладкой. Позже конусный бюстгальтер стал одним из ее фирменных нарядов.

Мадонна всегда была на эпатаже, и Канны 1991 года не стали исключением Фото: Getty

Наоми Кэмпбелл в Roberto Cavalli

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл затмила всех на Каннском кинофестивале 2010 года, когда она появилась на красной дорожке в блестящем золотом платье с бретельками от Roberto Cavalli. Образ она дополнила оригинальным клатчем и браслетом с жемчугом.

Наоми Кэмпбелл в платье от Roberto Cavalli Фото: Getty Images

Анджелина Джоли в Atelier Versace

На красной дорожке в Каннах в 2011 году перед премьерой фильма "Древо жизни" Анджелина Джоли продемонстрировала один из своих самых красивых нарядов. На ней было сшитое на заказ платье Atelier Versace шоколадно-коричневого цвета, без бретелек с разрезом до бедра, драпировкой спереди и шлейфом.

К платью она надела пару безупречных серег-подушек из желтого золота с 10-каратными белыми бриллиантами цвета D из своей коллекции Style of Jolie.

Анджелина Джоли на Каннском кинофестивале, 2011 год Фото: Getty

Блейк Лайвли в Atelier Versace

В 2018 году на Каннском кинофестивале на премьере фильма Стивена Спилберга "Большой добрый великан" Блейк Лайвли ошеломила публику, появившись на красной дорожке в ярко-синем платье Atelier Versace с разрезом до бедра. Расшитый бисером и стразами наряд, который облегал ее фигуру и не скрывал округлившийся живот, она дополнила серебристыми босоножками от Christian Louboutin и украшениями от Lorraine Schwartz.

В то время она и ее муж Райан Рейнольдс вместе ждали второго ребенка. Однако Лайвли официально не объявила о своей беременности перед выходом на красную дорожку.

"Я просто оденусь так, как будто я не беременна", — рассказала актриса журналу Vogue об этом образе.

Беременная вторым ребенком Блейк Лайвли в Каннах Фото: Getty

Белла Хадид в Schiaparelli

У американской супермодели на красных дорожках было немало запоминающихся образов, но ее наряд от Schiaparelli стал сенсацией в 2021 году.

На премьеру фильма "Три этажа" модель была в авангардном платье из коллекции Schiaparelli Haute Couture осень-зима 2021/22 от дизайнера Дэниела Роузберри. Облегающее черное шерстяное платье имело вырез под грудью Хадид, который закрывало позолоченное колье в форме бронхов легких, украшенное стразами. Образ она дополнила крупными серьгами с рубинами и кольцом с рубином, а также элегантными босоножками.

Дипика Падуконе в Abu Jani-Sandeep Khosla

Индийская актриса, суперзвезда Болливуда Дипика Падуконе без сомнений украла красную дорожку в 2022 году. Для церемонии закрытия она выбрала традиционное сари и придала ему самый изысканный современный вид. На ней было изготовленное на заказ не совсем белое платье с рюшами от Abu Jani-Sandeep Khosla. Водные мотивы, подчеркнутые ракушкой, такие как блузка, жемчуг, кристаллы, шлейф и оборки, украсили ансамбль и создали неповторимый образ. Эффектный воротник, вышитый вручную жемчугом и кристаллами, стал центром внимания благодаря своему всеобъемлющему силуэту. Падуконе завершила образ гладким пучком с пробором, безупречным макияжем и бриллиантовыми серьгами.

Энн Хэтэуэй в Armani Prive

На ковровой дорожке Каннского фестиваля в 2022 году Энн Хэтэуэй напомнила всем, что белое платье является классикой не без причины. Бренд Armani Privé создал специальное платье, в котором Хэтэуэй была на показе "Время Армагеддона" – нового фильма, где она сыграла вместе с сэром Энтони Хопкинсом, Джереми Стронгом и Оскаром Айзеком.

Облегающее платье актрисы, расшитое пайетками, с переплетенным ампирным силуэтом и тянущимся шлейфом, было изысканно сдержанным. К нему Хэтэуэй добавила несколько эффектных украшений. Колье "Средиземноморская мечта", которое она надела, было из коллекции высокого ювелирного искусства. Его венчал эффектный сапфировый кулон огранки "подушка", а на пальце сверкало кольцо с бриллиантами и крупным сапфиром.

Энн Хэтэуэй Фото: Getty Images

Натали Портман в Dior

Несмотря на проблемы в личной жизни и развод, в Каннах в 2023 году Натали Портман выглядела сногсшибательно в переосмыслении одного из самых знаковых платьев Dior, "Junon", созданного Кристианом Диором для сезона осень-зима 1949 года. Оригинальная модель, длинное платье-бюстье с юбкой из белых лепестков, украшенных темно-синими пайетками, в настоящее время экспонируется в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Платье, созданное Марией Грацией Кьюри, креативным директором Dior, напоминает костюмы балерины Портман из фильма "Черный лебедь".

Чтобы не отвлекать внимание от наряда, из украшений звезда надела только небольшие бриллиантовые серьги.

Гламура образу придавали гладко расчесанные на прямой пробор волосы, собранные сзади.

Натали Портман Фото: Getty Images

Каннский кинофестиваль 2024: где и когда будет проходить

77-й Каннский фестиваль пройдет с 14 по 25 мая во Дворце фестивалей и конгрессов, традиционном месте проведения фестиваля на Французской Ривьере. Председателем жюри в этом году стала режиссер Грета Гервих, снявшая нашумевший фильм "Барби" с Марго Робби в главной роли.

Церемонию закрытия будут транслировать в прямом эфире телеканалы France Télévisions во Франции и телеканал Brut. на международном уровне.

Кто представит свои фильмы на Каннском кинофестивале 2024

В официальный отбор 77-го выпуска этого года вошли новые работы многих известных режиссеров, в том числе Андреа Арнольд, Фрэнсиса Форда Копполы, Йоргоса Лантимоса, Джорджа Миллера и других. Для Копполы премьера "Мегаполиса" в Каннах знаменует его возвращение на фестиваль ровно через 50 лет после того, как легендарный режиссер получил Золотую пальмовую ветвь за фильм "Разговор" 1974 года. "Апокалипсис сегодня", вышедший пять лет спустя, также получил "Золотую пальмовую ветвь".

Какие фильмы покажут на Каннском кинофестивале 2024

Официальная отборка Канн включает показ фильмов "В конкурсе" и "Особый взгляд" (врезка посвящена начинающим режиссерам), а также внеконкурсные премьеры, "Каннскую классику", "Полуночные показы" и "Специальные показы".

Фестиваль откроется комедией французского режиссера Квентина Дюпье "Второй акт" с Леа Сейду, Луи Гаррелем, Венсаном Линдоном, Рафаэлем Кенаром и Мануэлем Жилло. Согласно официальному синопсису: "Флоренс хочет познакомить Дэвида, человека, в которого она безумно влюблена, со своим отцом Гийомом. Но Дэвида не привлекает Флоренс, и он хочет бросить ее в объятия своего друга Вилли. Четыре персонажа встречаются. в ресторане посреди пустыни".

Среди других фильмов, премьера которых состоится вне конкурса, — "Фуриоза: Сага о Безумном Максе" Джорджа Миллера, которая дебютирует в Каннах через девять лет после того, как "Безумный Макс: Дорога ярости" сделал то же самое, "Горизонт: Американская сага" лауреата Оскара Кевина Костнера, а также Гая Мэддина, Эвана Джонсона и Галена. "Слухи Джонсона" с обладателями "Оскара" Кейт Бланшетт и Алисией Викандер в главных ролях.

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