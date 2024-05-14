Лунный календарь расскажет про точные благоприятные даты для похода в салон красоты, чтобы эффект от процедуры порадовал. Во второй половине мая будет много удачных дат для ухода за собой.

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Лунный календарь является главным помощником в выборе дат для посещения салона красоты, ведь результат наших перевоплощений будет нас радовать, если было удачно подобрано лунное время. Астролог Анжела Перл рассказала, когда лучше делать процедуры красоты во второй половине мая 2024 года.

Лунный календарь красоты на вторую половину мая 2024 года:

Стрижки и окрашивания волос: 16, 18-20, 24-26 мая

Маникюр и педикюр: 18-21, 25-29 мая

Удаление пигментных пятен, бородавок: 16-25 мая

Эпиляция и депиляция: 24, 2-25, 27-30 мая

Похудение: 18, 21, 22, 25 мая

Хирургические операции: 21, 22 мая

Лечение зубов: 18, 19, 21, 27 мая

Астрологи подчеркивают, что в период растущей Луны (до 22 мая) важно позаботиться о своем питании и разгрузке организма, а если будут проблемы со сном — принимайте теплые травяные ванны. Также астрологи говорят, что полная Луна (23 мая) влияет на качество сна — не переутомляйтесь и не переедайте в этот день.

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