Война роз: на Брэда Питта снова подали в суд

Компания, которой Джоли продала свою долю в бизнесе, заявляет, что Питт не позволяет получать прилагающийся доход.

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Судебные разборки между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли из-за винодельни Chateau Miraval, приобретенной в 2008 году, не прекращаются, и бывшие супруги с упорством, достойным более полезного применения, забрасывают друг друга исками. Теперь вот компания Tenute del Mondo, которой Джоли пытается продать свои акции, подала новый иск против Питта и его компании Mondo Bongo, утверждая, что он годами использовал Chateau Miraval как "личную копилку" для финансирования своих проектов, пишет Daily Mail со ссылкой на полученные документы.

Этот иск – встречный, поскольку раньше Питт подавал на Tenute del Mondo в суд, утверждая, что они не имеют права получать акции Джоли в винодельне.

Среди проектов, о которых идет речь в судебных документах, – бассейн. На его ремонт он якобы потратил более миллиона долларов. Там же упоминаются студия звукозаписи, линия косметики и бренд джина.

"Питт миллионы своих средств потратил на проекты, которые приносят ему личную выгоду. Что еще хуже, Питт перенаправил активы компании на свои побочные предприятия, в том числе на студию звукозаписи Studio Miraval, косметическую линию Le Domaine и бренд джина The Gardener", — утверждается в иске.

Истец также обвинил актера и его компанию в том, что тот скрывает свою финансовую деятельность и не дает новым владельцам акций участвовать в работе винодельни.

"Питт и Mondo Bongo превратили Chateau Miraval в свою личную копилку. Они заключили ряд сделок с использованием средств Chateau Miraval, которые лишили Tenute законной прибыли и выплат по кредиту", – заявили в Tenute del Mondo.

Chateau Miraval уже не один год остается предметом войны между Питтом и Джоли Фото: Getty Images

Согласно иску, Tenute — винодельческое подразделение международной компании по производству напитков Stoli Group — требует возмещения крупного ущерба.

В то же время источники TMZ рассказали, что Tenute пытаются запятнать узнаваемость имени бренда розового вина. По их словам, успех Chateau Miraval напрямую связан с руководством Питта, а обвинения в нецелевом использовании средств являются ложными, поскольку они подорвут ценность винодельни.

Французское поместье Chateau Miraval площадью 1200 акров и виноградник Джоли и Питт купили в 2008 году за $60 миллионов. У них было 40% и 60% соответственно. Но на свадьбу актер подарил жене еще 10% доли в семейном бизнесе, и они стали равноправными владельцами винодельни.

Благодаря усилиям и инвестициям Питта в бизнес, сейчас этот объект стоит $164 миллиона.

После развода Питт стремился выкупить долю Джоли сам, чтобы сохранить винодельню "в семье", если она захочет отказаться. Но сделка сорвалась из-за резкой критики. Брэд обвинил Анджелину в нарушении договора купли-продажи, когда она продала свои 50% акций Chateau Miraval российскому олигарху Юрию Шефлеру в 2021 году без согласия бывшего мужа.

По словам Джоли, предыдущее предложение продать его Питту за $54 миллиона провалилось из-за его требований.

Ранее Фокус писал, что экс-охранник Анджелины Джоли и Брэда Питта рассказал правду о звездах.