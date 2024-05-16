"Нет ничего лучше": Камалия с детьми и экс-супругом Захуром отправилась на отдых (видео)

Звездная пара, которая была в браке 20 лет, объявила о разводе весной 2023 года. Захур и Камалия воспитывают двух общих детей. Сейчас они вместе весело проводят время в Португалии.

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Украинская певица Камалия с дочерьми отдыхает на побережье Португалии в компании отца девочек и бывшего супруга, пакистанского миллиардера Мохаммада Захура. В своем Instagram артистка поделилась видео с отпуска и рассказала, как они вместе весело проводят время.

Певица и бизнесмен после развода остались в хороших отношениях и поддерживают отношения ради своих детей-двойняшек — 10-летних Арабеллы и Мирабеллы. Камалия опубликовала кадры, где они прогуливаются вдоль Атлантического побережья Португалии. После активного отдыха семейство отправилось в ресторан, где наслаждалось вкусным обедом и беседой.

"Мы с дочками прекрасно провели время в Sublime Comforta Beach Club на атлантическом побережье Португалии. Соленый ветерок и теплое солнышко создали для нас идеальный день. Незабываемые счастливые моменты, которые останутся с нами навсегда!", — подписала публикацию звезда.

Поклонники артистки не остались равнодушными к замечательному видео и оставили много теплых комментариев: "Приятно в вашей компании прогуляться по пляжу! А еще очень красиво выглядите все вместе! Счастье вашей семье! Украинцы благодарны вам, семье Захура, за помощь во время войны!", "Рада видеть вашу красивую семью вместе. Будьте здоровы и счастливы", "Счастья вам", "Наша милая, дорогая красавица! Поддерживаем Ваш любимый выбор, потому что любим. Вы самая лучшая".

Напомним, 21 апреля известный блогер назвал причину развода Камалии и Захура.