Счастливчики выходных: три знака Зодиака, которым повезет 18–19 мая 2024 года

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые на этих выходных — 18–19 мая — испытают позитивные эмоции и получат массу приятных впечатлений от этого уикенда.

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Астролог Мария Кузьменко рассказала, кому из знаков Зодиака повезет на этих выходных — 18–19 мая 2024 года.

Рак

Раки в эти выходные будут буквально купаться в потоке позитивной энергии. Звезды обещают им удачу в личной жизни. Одиноким Ракам выпадет шанс встретить свою вторую половинку. А семейные представители знака смогут восстановить гармонию в отношениях с партнером. Благоприятное время для романтических свиданий, помолвки или зачатия ребенка. Также возможны приятные сюрпризы и подарки от близких людей.

Весы

У Весов выходные будут ознаменованы финансовыми успехами. Это отличное время для поиска новой высокооплачиваемой работы, ведения переговоров о повышении зарплаты или запуска собственного выгодного проекта. Звезды посылают Весам большие денежные поступления. Возможен неожиданный выигрыш в лотерею или получение наследства. Грамотно распорядитесь внезапным доходом, сделайте крупные покупки или инвестируйте деньги.

Козерог

Козерогам в эти выходные просто необходимо поверить в свою удачу и позволить ей войти в свою жизнь. Сейчас благоприятное время для начала чего-то нового и важного. Не бойтесь браться за самые смелые планы и проекты — у вас все получится! Выходные идеально подходят для путешествий, смены работы, переезда или крупных приобретений. Не исключено внезапное исполнение заветных желаний. Доверьтесь интуиции — она подскажет верный путь.

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