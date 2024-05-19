"Любовь победит": депутат Мария Мезенцева вышла замуж (фото)

Церемония состоялась практически месяц назад. Судя по геолокации, расписались молодожены в Киеве.

Related video

34-летняя украинская депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева вышла замуж и показала свадебные кадры. Фото с церемонии бракосочетания политический деятель опубликовала в Instagram.

Избранником уроженки Харькова стал 33-летний военный, командир подразделения "Ахиллес" и депутат Киевского горсовета Юрий Федоренко.

Пара заключила брак еще 24 апреля 2024 года, однако сообщили об этом только сейчас. Судя по геолокации, церемония состоялась в Киеве.

Важно

Похожие наряды носили Кейт Миддлтон и Наоми Байден: свадебное платье Грейс Келли (фото)

"Любовь победит", — написала невеста.

Украинская депутат выбрала для росписи лаконичное приталенное платье со шлейфом, которое дополнила фатой и держала в руках букет белых цветов. Тем временем Юрий Федоренко, старший лейтенант ВСУ, был одет в парадную военную форму с отличиями.

Мария Мезенцева и Юрий Федоренко

Соцсети жениха в основном посвящены войне в Украине. Крайний пост Юрия касается Дня вышиванки 2024.

"Единой нитью вышита идентичность и победа нашего народа в форме и вышитой рубашке", — отметил Федоренко и показал свое фото в вышиванке.

Юрий Федоренко

Мария Мезенцева стала депутатом после выборов 2019 года. Она — председатель подкомитета по вопросам приближения законодательства Украины к законодательству ЕС и глава Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Кроме политической деятельности, Мария имеет давнее хобби. Невеста — многократная чемпионка Украины по современным танцам, обладательница награды "Одаренные дети Харьковщины", по данным Википедии.

Мария Мезенцева

Напомним, американский миллиардер организовал церемонию бракосочетания среди египетских пирамид.

Также Фокус писал о женитьбе миллиардера Умана Камани.