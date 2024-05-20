Королева Испании Летиция показала взрослых дочерей (фото)

22 мая 2024 года королева Летиция и король Филипп отпразднуют 20-ю годовщину свадьбы. По этому случаю супруги представили официальные портреты с наследницами.

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Король Испании Филипп VI и королева Летиция выпустили официальные семейные портреты к 20-й годовщине свадьбы. Об этом пишет Daily Mail.

На изображениях 56-летний король и его 51-летняя жена, бывшая журналистка, стояли рядом со своими двумя дочерьми — принцессами Леонорой, 18, и Софией, 17.

22 мая 2024 года монаршая пара отпразднует 20-ю годовщину свадьбы, которая состоялась в соборе Альмудена в Мадриде.

Королевская семья Испании

Снимки были сделаны на территории их дома во дворце Сарсуэла на окраине Мадрида. На одном фото король Филипп стоял позади своей возлюбленной и положил обе руки ей на плечи.

На другом изображении на фоне дворца монарх обнял одной рукой Летицию, а она стояла боком и улыбалась. На еще одной фотографии члены королевской семьи позировали вчетвером.

Король Филипп и его дочь София сидели, а королева и Леонор стояли позади них. Летиция продемонстрировала малиновый плетеный блейзер, который она сочетала с парой блестящих белых кроссовок.

Между тем инфанта София выбрала для семейного фото светлый твидовый жакет. А ее сестра — голубой пиджак.

Королевская семья Испании

В марте 2023 года Королевский дом Испании объявил, что принцесса Леонор начнет трехлетнюю военную подготовку после окончания Атлантического колледжа UWC в Уэльсе.

Напомним, королеву Летицию подозревали в изменах мужу.

Также Фокус писал о том, почему королева Летиция отказалась от обуви на высоких каблуках.