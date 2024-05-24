Подросток, которого ребенком поджег его отец, снялся в боевике с Крисом Хемсвортом

Подросток мечтал сняться в голливудском блокбастере, и его услышали. По словам Спенсера, шрамы – не помеха на пути к цели.

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16-летний Спенсер Коннелли, житель северо-запада Тасмании, получил роль в эпическом фильме "Фуриоса: Сага о Безумном Максе" после того, как прошел прослушивание в качестве статиста для боевика. Теперь парень невероятно горд тем, что оказался на одной съемочной площадке с такими звездами как Крис Хемсворт и Аня Тейлор-Джой, пишет ABC.

То, что для рядового подростка могло стать обычным приключением, для Спенсера стало настоящей сбівшейся мечтой, ведь внешность парня очень далека от голливудских стандартов. Его лицо и тело изуродовано шрамами от ожогов, которые он получил, будучи ребенком.

Спенсер получил почти 50% ожогов тела в детстве

Дело в том, что отец Спенсера, Пол Брайан Эдвард Коннелли, поджег его в возрасте пяти лет вместе с его старшим братом Флетчером, которому тогда было восемь лет, в машине в Берни, к западу от Девонпорта, 5 декабря 2012 года.

Коннелли положил два газовых баллона на заднее сиденье своей машины, когда забирал сыновей из детского сада. Около 17:00 в тот день он поджег баллоны сигаретой, заставив мальчиков сидеть в машине. Мужчина также попытался убить и себя. Все – ради того, чтобы не дать матери мальчиков получить над ними опеку после развода.

Братья выжили, однако получили очень серьезные ожоги: у Спенсера они покрывали почти 50%, у Флэтчера – более 20%.

В 2013 году Коннелли был приговорен к 20 годам тюремного заключения с 15-летним сроком без права досрочного освобождения за покушение на убийство.

Спенсер уже оправился от тяжелых травм, но все еще имеет шрамы. Режиссер Джордж Миллер, которого тронула история подростка, предложил возможность пройти прослушивание на роль в фильме. Ему не разрешили рассказывать об этом никому, и он даже подписал соглашение о неразглашении.

"Это крупнейшая кинофраншиза в Австралии, поэтому скрыть ее от всех было определенно непросто", — сказал Спенсер.

Коннели получил шанс сыграть в фильме с помощью Kids Foundation, благотворительной организации по защите детей, которая помогает ему в выздоровлении.

"На самом деле я не смотрел фильм "Безумный Макс" и раньше не знал, что такое "Безумный Макс", — сказал подросток.

Конннели вместе с лругими актерами фильма появился на премьере Фото: spencerconnellytheofficial

Сьюзи О'Нил, исполнительный директор Kids Foundation, поделилась, что Спенсер буквально был одержим мечтой сняться в фильме. Об этом он рассказал во время лагеря, организованного организацией несколькими годами ранее.

"Молодые люди записывают три главные цели, которых они хотят достичь в ближайшие 12 месяцев. Все остальные писали о собаках, компьютерах и других вещах, которых можно было ожидать. Спенсер хотел сняться в блокбастере".

По словам О'Нил, у нее была случайная встреча с владельцем участка земли в Виктории, который использовался для съемок части фильма.

Мужчина помог воплотить маловероятную мечту в реальность после того, как предложил отдать свою роль в фильме Спенсеру, при этом подросток сыграл одного из "военных мальчиков", известных как группа солдат.

Он не только снялся в фильме, но и получил возможность выйти на красную дорожку премьеры фильма в Сиднее в начале месяца вместе с Крисом Хемсвортом.

Спенсер и его кумир Крис Хемсворт Фото: spencerconnellytheofficial

"Я всегда говорил, что хочу оправдать свои ожоги и шрамы, и я считаю, что сделал это сейчас", – подчеркнул Коннели.

Ранее Фокус писал, что Крис Хемсворт показал кривые зубы.