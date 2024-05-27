Хайди Клум с дочерью в шикарных нарядах появились на Гран-при Формулы-1 в Монако (фото, видео)

Супермодель Хайди Клум и Лени Клум продемонстрировали стильные наряды на престижной гонке. Мама поддерживает свою дочь во всех ее начинаниях, они всегда были и остаются лучшими друзьями.

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Немецкая топ-модель и актриса Хайди Клум 26 мая привлекла внимание, когда прибыла в паддок на Гран-при Формулы-1 в Монако. Знаменитость появилась в компании своей дочери Лени Клум, сообщает Daily Mail.

50-летняя модель выглядела невероятно в белоснежном джинсовом ансамбле. Для популярного мероприятия Хайди выбрала жилетку с перфорацией, которую она сочетала с соответствующими брюками. Она дополнила свой образ белыми кожаными кроссовками и маленькой сумочкой на цепочке. Из украшений на знаменитости были ослепительные серьги, золотая цепочка с кулоном и несколько массивных браслетов с драгоценными камнями. Оставив свои длинные локоны распущенными, Хайди надела темные солнцезащитные очки и накрасила губы матовой помадой розового оттенка.

Тем временем ее дочь Лени выглядела стильно в глубоком белом комбинезоне, с большими накладными карманами и широким ремнем на талии. 20-летняя красавица добавила ярких красок в свой образ с помощью розовой сумочки. Начинающая модель оставила распущенными вьющиеся темные локоны. Она нанесла легкий макияж, подчеркнув глаза дымчатыми тенями и черной подводкой, а губы накрасила сливового оттенка помадой. Лени держала в руке черную бейсболку и вместе с знаменитой мамой мило улыбалась многочисленным папарацци и гостям престижных соревнований.

Гран-при Формулы-1 в Монако

Гран-при Монако — гонка Формулы-1 на городской трассе Монте-Карло в княжестве Монако. Соревнования проводятся с 1929 года. Победа в Гран-при Монако считается одной из самых престижных в чемпионате мира Формулы-1 и вообще в мировых автогонках. По факту является самым престижным из автомобильных соревнований статуса Гран-при. Победа в этих гонках, наряду с триумфом в 500 миль Индианаполиса и 24 часа Ле-Мана, является составляющей престижного неофициального достижения — тройной короны автоспорта.

Напомним, 24 мая сообщалось, что Лени Клум в откровенном платье вышла на красную дорожку со своей мамой. Хайди и Лени Клум продемонстрировали гламурные наряды в Каннах.