Вин Дизель рассказал о начале работы над последней частью "Форсажа"

Последний фильм франшизы должен выйти на экраны в 2026 году. События ленты вернутся в Лос-Анджелес, где взяла начало первая часть картина 25 лет назад.

56-летний американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Вин Дизель сообщил о начале работы над продолжением популярной франшизы "Форсаж", опубликовав черно-белое фото для своих 102 миллионов подписчиков в Instagram.

На снимке он позирует на фоне своего культового Dodge Charger 1970 года, на котором его герой ездил в предыдущих фильмах.

"Вернуться к тренировкам на беговой дорожке… где мы снимали наши эмоциональные воспоминания в 2019 году… Сюрреалистично. Благодарен и благословен…" – говорится в подписи к снимку.

Режиссер Луи Летерье подтвердил, что "Форсаж 11" выйдет в 2026 году, что вернет франшизу в Лос-Анджелес для завершения полного цикла, поскольку эта картина должна будет стать последней.

Хотя большинство подробностей о фильме держатся в секрете, действие ленты будет происходить после "Форсажа 10", в котором Доминик Торрето и его команда столкнулись лицом к лицу с Данте, угрозой, возникшей из теней прошлого и разрушившей жизнь главного героя. Данте (Джейсон Момоа) — злодей, непохожий ни на одного из ранее существовавших во франшизе, поскольку он напрямую наносит удар по сыну Дома. Фильм заканчивается тем, что Торрето неистово защищает своего ребенка от попытки главного антагониста уничтожить их всех после того, как Якобу пришлось пожертвовать собой.

Трейлер 10-й части "Форсажа"

В беседе с Collider на CCXP режиссер Луи Летерье раскрыл график производства:

"Съемки начнутся в начале следующего года, а выйдет он в 2026 году, то есть ровно в тот же день, через 25 лет с момента выхода первого фильма".

Он также сообщил, что финальный фильм завершит франшизу, вернувшись в Лос-Анджелес, где происходили действия первого фильма "Форсаж". "Именно это. Это то, что мы хотим сделать. Мы хотим вернуть это домой, и нам еще предстоит рассказать о большом путешествии", – выразил он свой энтузиазм, подчеркнув важность возвращения франшизы домой.

Среди вернувшихся во франшизу лиц будут Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Крис "Лудакрис" Бриджес, Джон Сина, Натали Эммануэль, Джордана Брюстер и Сунг Кан и другие. Кроме того, благодаря сцене в середине титров в "Форсаже Икс", мы также знаем, что Хоббс, он же Дуэйн Джонсон, станет следующей целью Данте.

Ранее Фокус писал, что Вин Дизель получил звезду на Аллее славы в Голливуде.