Бен Аффлек посетил праздник дочери без Дженнифер Лопес (фото)

Звездные супруги продолжают подогревать слухи о разводе. Официально они и не подтверждают, и не опровергают домыслы в сети.

Оскароносный актер Бен Аффлек посетил выпускной вечер своей дочери Вайолет без жены Дженнифер Лопес на фоне слухов о том, что они собираются развестись. Об этом пишет Page Six.

Отец троих детей выглядел мрачным, когда он прибыл на выпускной вечер 18-летней наследницы в Лос-Анджелесе на выходных в День памяти. Актер был одет для этого события в бежевый блейзер поверх белой рубашки на пуговицах, синие джинсы и ботинки.

Впрочем, Дженнифер Лопес не присоединилась к мужу в важный день его старшей дочери, которая родилась в союзе Аффлека и актрисы Дженнифер Гарнер.

Бен Аффлек

Бывшая пара, которая развелась в 2018 году после 13 лет брака, воспитывает еще двоих детей: Серафину, 15 лет, и Самюэля, 12 лет.

Слухи о разводе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Инсайдеры таблоидов уверенно говорят о планах пары расстаться, пока сами Джей Ло и ее избранник не комментируют домыслы в сети.

В частности, Page Six получили информацию о том, что Аффлек очень жалеет о браке с Лопес, он "опомнился" и понимает, что все идет к концу.

"Если бы был способ развестись на основании временной невменяемости, он бы это сделал. Он чувствует, что последние два года были лишь лихорадочным сном", — рассказывал источник.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Getty Images

По данным TMZ, оскароносный актер живет отдельно от артистки уже несколько недель. Бен переехал из особняка в Беверли-Хиллз за 60 миллионов долларов, который супруги приобрели в 2023 году, в арендованный дом в Брентвуде.

Напомним, как Дженнифер Лопес подписана в телефоне мужа.

Также Фокус писал о реакции Джей Ло на слухи о ее разводе с Беном Аффлеком.