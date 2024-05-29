Как стильно носить белую юбку летом 2024 (фото) (фото)

Белая юбка — must have летнего сезона. Но какая именно? И с чем ее комбинировать?

Самый трендовый вариант белой юбки на лето — пышная миди юбка в стиле 50-х. Она может быть из хлопка или льна, со складками, сборками или просто A-силуэта или прямой. Здесь уже следует выбирать в соответствии с вашим стилем и особенностями фигуры. А вот как ее носить летом, рассказала стилист Оксана.

С рубашками

С рубашками Фото: instagram.com/less_is_best_fashion

Стилист Оксана рекомендует носить белую юбку в сочетании с рубашкой. По ее словам, рубашки с короткими или длинными рукавами, заправленные или на выпуск — прекрасный верх для белых юбок.

С жилетами

С жилетами Фото: instagram.com/less_is_best_fashion

Также стилист советует попробовать стилизовать белую юбку с жилетом. По словам Оксаны, жилеты этим летом еще более актуальны и популярны. Поэтому она отмечает, что под белую юбку спокойно можно одеть жилет из льна, который легкий и удобный для летней погоды, а также он придаст собранности и структурированности вашим образам.

С топами-бандо

С топами-бандо Фото: instagram.com/less_is_best_fashion

Еще одним вариантом для сочетания белой юбки летом 2024, по словам стилистки Оксаны, являются топы-бандо. Она объяснила, что трендовые этим летом топы с открытыми плечами подчеркнут женственность белой юбки.

С поло и трикотажем

С поло и трикотажем Фото: instagram.com/less_is_best_fashion

Стилистика отмечает, что стилизовать белую юбку летом 2024 можно и с футболками-поло или трикотажем. Она пояснила, что трикотажные жилеты, поло или различные вязаные топы также составят хорошую комбинацию хлопковым, или льняным юбкам. Особенно стоит обратить внимание на композицию бежево-лимонных оттенков с белоснежным.

Черный верх — белый низ

Черный верх — белый низ Фото: instagram.com/less_is_best_fashion

Классическим вариантом ношения белой юбки, стилистка отметила сочетание с черным верхом. По ее словам, топы, майки, футболки черного цвета — самый простой стильный верх для белых юбок на лето.

Добавляем цвет

Добавляем цвет Фото: instagram.com/less_is_best_fashion

Стилист Оксана также рекомендует не останавливаться на классических вариациях сочетания черного с белым и предлагает добавлять к белой юбке ярких цветов. Она объяснила, что этот вариант юбки гармонично сочетается со многими оттенками верхов. Можно выбрать более трендовый красный, или же пастельные оттенки.

С пиджаками

С пиджаками Фото: instagram.com/less_is_best_fashion

Еще одна удачная стилизация белой юбки, по словам стилиста Оксаны, это на вариант прохладной погоды — с пиджаком. Стилист объяснила, что для сохранения пропорций тела, можно оставить пиджак расстегнутым, или же добавить ремень.

С молочным и шоколадным

С молочным и шоколадным Фото: instagram.com/less_is_best_fashion

Стилист отметила, что на подиумах часто можно увидеть удачное сочетание белой юбки с молочным или же шоколадным верхом.

С рубашкой в полоску

С рубашкой в полоску Фото: instagram.com/less_is_best_fashion

Стилистка Оксана также предлагает летом попробовать совместить белую юбку с трендовой рубашкой в полоску. По ее словам, такая комбинация также будет удачным вариантом на лето.

Оксана объяснила, что белая юбка просто поражает диапазоном своей комбинаторики. По словам стилистки, в образы на раннюю осень она не менее органично впишется. Также Оксана рекомендует обратить внимание на выбор обуви в образы. Это могут быть трендовые балетки, лоферы, вьетнамки, сандалии и каблуки.

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