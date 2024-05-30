91-летняя Джоан Коллинз продемонстрировала элегантный образ (фото)
Знаменитость посетила событие в лондонском театре. Она сделала ставку на светлые оттенки.
91-летняя британская актриса Джоан Коллинз появилась на публике в элегантном образе. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда экрана накануне присоединилась к актерскому составу пьесы Fawlty Towers в лондонском театре Apollo. Коллинз появилась в бежевом костюме-двойке, который надела поверх элегантной кремовой блузы. Также знаменитость продемонстрировала светлые босоножки с открытым носком.
Актриса завершила свой весенний образ, сделав химическую завивку волос и яркий макияж.
Как известно, звезда "Династии" в 2002 году вышла в пятый раз замуж за младшего за себя на 31 год актера Перси Гибсона. Они довольно редко выходят вместе в свет, однако иногда могут порадовать фанатов совместными появлениями.
"Я верю в брак, поэтому я делала это пять раз, и наконец у меня замечательный брак", — рассказывала Джоан Коллинз.
Ранее Джоан Коллинз сказала журналу Saga Magazine: "Я думаю, что важен не возраст, а то, как вы выглядите, как вы себя чувствуете и ведете себя".
В частности, актриса избегает нездоровой пищи и объясняет свой цветущий вид сбалансированной диетой. При этом она призналась, что не отказывает себе в излишествах, если ей этого хочется.
Напомним, как Джоан Коллинз выглядела в молодости.
Также Фокус писал о выходе стильной Джоан Коллинз на публику.