Сын покойного телеведущего Игоря Пелыха получил награду Министерства обороны

Иван Пелых уже третий год защищает Украину в войне против России. Парень часто делится своей военной жизнью у себя на странице в Инстаграм.

22-летний сын украинского телеведущего Игоря Пелыха, который в 2008 году погиб в ДТП, Иван Пелых получил награду от Министерства обороны Украины. Наградой за службу в ВСУ парень похвастался у себя на странице в Инстаграм.

На фото видно, что награда подписана министром обороны Украины Рустемом Умеровым еще от 24 апреля. Однако только сейчас парень решил поделиться новостью.

"Это все конечно гуд, но можно лучше наградной глок, пожалуйста", — пошутил Иван Пелых, комментируя свое вознаграждение.

Иван Пелих

Судя по всему, парень имел в виду полуавтоматический пистолет Gloc, который уже однажды вручали за образцовое выполнение воинского и служебного долга старшему сержанту бригады "Азов" Богдан "Вог" Цымбал

В частности, известно, что с начала полномасштабной войны в Украине Иван Пелых пошел в тероборону города Киева. Уже потом парень добровольно вступил в ряды ВСУ. За два года войны Иван Пелых участвовал в боях в Лисичанске и на Бахмутском направлении, а сейчас защищает Украину в Сумской области.

До войны в Украине парень занимался кинематографом. Он учился в университете искусств имени Карпенко-Карого на специализации режиссура.

Напомним, ранее мы писали, где сейчас жена и дети Игоря Пелыха .