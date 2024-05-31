"Мы счастливы": Александр Эдвардс рассказал о своих отношениях c Шер (фото)

Звездная пара вместе около полутора лет. Эдвардс и его возлюбленная довольно часто вместе выходят на публику, подтверждая свои чувства друг к другу.

Американский продюсер Александр "AE" Эдвардс поделился с поклонниками информацией о своих отношениях с легендой музыки Шер. Бойфренд певицы в интервью TMZ развеял слухи о "свадебных колоколах".

38-летний музыкальный руководитель дал понять, что возлюбленная поддержит его, несмотря ни на что, намекая на недавнюю драку с рэпером Трэвисом Скоттом, которая произошла на вечеринке 23 мая в рамках 77-го ежегодного Каннского кинофестиваля.

Александр отметил, что в отношениях с Шер "любовь все еще витает в воздухе". "Да, братан, послушай, мы счастливы. Мы счастливая семья", — заявил Эдвардс.

Шер и Александр Эдвардс Фото: Getty Images

Но несмотря на то, что между ними все было хорошо, он развеял слухи о "свадебных колоколах". Ранее певица намекнула на помолвку, опубликовав в Х (ранее Твиттер) фотографию кольца с бриллиантом, купленное ей Эдвардсом. Но позже Шер заявила, что выложила фото лишь для того, чтобы показать свои крутые ногти.

Романтические отношения у пары с конца 2022 года: в ноябре их заметили держащимися за руки во время прогулки по Лос-Анджелесу с рэпером Тайгой. Впервые они встретились на Неделе моды в Париже в сентябре того же года. В последний раз их видели вместе на гала-концерте amfAR в Каннах. На красной дорожке они были одеты в одинаковые черные образы. Похоже, их роман развивается и пара счастлива, невзирая на 40-летнюю разницу в возрасте.

Звезда ранее была замужем за покойными Сонни Боно и Греггом Оллманом. В прошлом встречалась со многими мужчинами, которые были моложе ее, в том числе с актерами Вэлом Килмером и Томом Крузом.

Напомним, 27 мая сообщалось, что 78-летняя Шер отдыхает с молодым бойфрендом в Сен-Тропе.