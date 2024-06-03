Меган Маркл и принц Гарри доверяют воспитание детей только одному человеку

Детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма воспитывает высококвалифицированная няня. Тем временем Сассекские отказались от услуг чужих людей.

Принц Гарри и Меган Маркл доверяют воспитание детей только одному человеку. Об этом пишет Express.

Оказалось, что герцоги Сассекские больше не оставляют наследников с нянями. Маленькую Лилибет и Арчи доверяют только маме Меган Маркл Дории Редлан.

"Меган чувствует себя гораздо комфортнее, когда дети находятся под присмотром матери, и Гарри очень хотел, чтобы забота о детях оставалась в семье. И Гарри, и Меган очень заботятся о своих детях и перестают беспокоиться о них лишь в том случае, если Дория отвечает за них, когда они в отъезде", — признался инсайдер, близкий к монаршим персонам.

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми Фото: Archewell Foundation

Поворотным моментом стала ситуация, когда в комнате, где был маленький Арчи, загорелся пожар. Тогда за малыша отвечала няня, после чего Меган больше не может доверять детей чужим людям.

"Дория удивительно близка с детьми и ежедневно помогает Меган. Она также выступает в роли няни, когда они путешествуют за границу без детей. Меган считает очень важным, чтобы детей воспитывала семья, а не посторонний человек, чтобы они всегда чувствовали себя в безопасности", — добавил источник.

Принц Гарри и Меган Маркл с мамой актрисы Фото: Getty Images

Отметим, что младший сын британского короля Чарльза III и его жена воспитывают сына Арчи, который родился в мае 2019 года. Уже в США в июне 2021 года на свет появилась дочь супругов Лилибет Диана. Все они сейчас живут в Монтесито, Калифорния, после того, как Меган и Гарри сложили королевские обязанности и перебрались на другой континент.

В отличие от брата, детей принца Уильяма воспитывает высококвалифицированная няня Мария Тереза Борралло, которая работает на королевскую семью более десяти лет.

Напомним, кто главный в семье принца Гарри и Меган Маркл.

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