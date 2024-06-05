Стало известно, как принц Гарри и Меган Маркл отметили день рождения дочери

Лилибет Диана родилась уже после ухода родителей от королевских обязанностей. Девочка появилась на свет в Калифорнии в 2021 году.

Принц Гарри и Меган Маркл отметили третий день рождения своей дочери Лилибет Дианы празднованием в Монтесито, штат Калифорния, дома с близкими друзьями и семьей в воскресенье, 2 июня 2024 года. Об этом пишет People.

Ранее Меган Маркл, которая также воспитывает 5-летнего сына принца Арчи, дала редкий комментарий о своем втором ребенке.

Бывшая американская актриса рассказала студентам Лайтвей Академии в Нигерии, что танцы были "любимым уроком" Лилибет из-за "всех прыжков вокруг".

Выступая в школе с речью о психическом здоровье, герцогиня Сассекская поделилась недавним разговором с наследницей.

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми Фото: Archewell Foundation

"Несколько недель назад она посмотрела на меня и увидела отражение в моих глазах. И она сказала: "Мама, я вижу в тебе себя"", — вспомнила невестка британского короля Чарльза III.

Маркл также призналась, как сильно скучала по своим детям во время трехдневного тура вместе с принцем Гарри, направленного на укрепление психического здоровья солдат в Нигерии.

Сын покойной принцессы Дианы и его избранница, которые поженились в мае 2018 года, стали родителями сына Арчи и дочери Лилибет в мае 2019 года и июне 2021 года соответственно.

Меган Маркл с дочерью Фото: Instagram misanharriman

Между Сассекскими и королевской семьей Великобритании возникла напряженность после того, как они сложили королевские обязанности в 2020 году.

Лилибет уже родилась в США. Только в 2022 году она один раз встретилась с монаршими родственниками в Великобритании. Тогда покойная королева Елизавета II праздновала Платиновый юбилей на престоле за несколько месяцев до смерти.

Напомним, что известно о дочери принца Гарри и Меган Маркл.

Также Фокус писал о причине вражды принца Гарри с королевской семьей.