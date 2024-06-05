Козу, которую слепил из глины принц Чарльз более 50 лет назад, продали на аукционе (фото)

Владелец игрушки, пенсионер из Канады Рэймонд Паттен, получил ее в подарок от своей родственницы на 21-летие.

Миниатюрная керамическая коза, сделанная королем Чарльзом во время учебы в Кембриджском университете 55 лет назад, ушла с молотка на аукционе Hansons Auctioneers в Стаффордшире за 11 000 фунтов стерлингов, пишет Daily Mail.

Игрушка, которую слепил будущий монарх, принадлежала 76-летнему плотнику на пенсии из Колумбии (Канада) Рэймонду Паттену. Ее ему на 21-ый день рождения подарила тетя, которая работала поваром в Кембриджском университете, где Чарльз учился с 1967 по 1970 год. Там женщина и познакомилась с королевской семьей.

Считается, что это единственное существующее произведение керамики, созданное Чарльзом. За него развернулась нешуточная борьба. Лот достался частному американскому покупателю.

По словам Рэймонда, он дорожил этим подарком всю свою жизнь, но решил расстаться с королевским произведением искусства из-за его "исторического значения".

Игрушку принц Чарльз слепил из глины в конце 1960-ых годов Фото: Hansons Auctioneers & Valuers

Эксперты предполагают, что тогдашний принц Уэльский, возможно, был вдохновлен на создание желто-розово-коричневой полосатой скульптуры, покрытой эмалью, козлом-талисманом Королевского полка Уэльса.

"Моя тетя Нелли, Хелен Паттен, подарила мне козу на мой 21-й день рождения 22 июня 1969 года. Она сказала мне, что ее сделал принц Чарльз. Она гордилась тем фактом, что он учился в Кембриджском университете в конце 1960-х годов, когда она работала поваром у президента Королевского колледжа. Я считаю, что она знала будущего короля лично. Я всю жизнь дорожил козой. Моя тетя, скончавшаяся в возрасте 87 лет в 1993 году в Чешире, удостоилась чести служить членам королевской семьи. Она приготовила еду для королевы-матери", – рассказал пенсионер. .

"Это простое керамическое изделие оказалось величайшим козлом всех времен. Люди во всем мире очарованы британской королевской семьей, и возможность приобрести уникальный предмет, созданный королем Чарльзом, вызвала большой интерес. Несмотря на то, что он заядлый художник, он более известен своими картинами, так что это была редкая возможность. Я рад, что мы добились хорошего результата для нашего клиента", – заявил владелец аукционного дома Чарльз Хэнсон.

Керамическая фигурка покрыта эмалью Фото: Hansons Auctioneers & Valuers

Принц Чарльз был принят в Тринити-колледж в Кембридже в 1967 году, чтобы изучать археологию и антропологию, а затем историю. Он стал первым британским наследником, получившим университетское образование. У него степень бакалавра искусств.

Ранее аукционисты продавали детские рисунки короля Чарльза, его матери и отца, королевы Елизаветы II и герцога Эдинбургского. С надписями "Мама" и "Папа" они были созданы Чарльзом, когда ему было пять или шесть лет, в период с 1953 по 1955 год.

За них надеялись выручить от пяти до 10 тысяч фунтов стерлингов. но конечная сумма составила почти 60 тысяч фунтов стерлингов.

Такими в детстве будущий король видел своим мать и отца Фото: скрин

Ранее Фокус писал, что король Чарльз ІІІ раскрыл побочный эффект лечения рака.