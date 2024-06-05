Немного перепутал: Том Круз попытался сесть в машину премьера Великобритании Риши Сунака (видео)

Том Круз очень спешил попасть на съемочную площадку. Актер принял шикарную Audi премьера за свой, не менее шикарный, Mercedes.

Звезда Голливуда Том Круз, который снимается в восьмой части фильма "Миссия невыполнима", в прошлый четверг приземлился на черном вертолете на лондонской вертолетной площадке в Баттерси. Звезда, видимо, так спешил попасть на съемки, что перепутал свой автомобиль марки Mercedes с автомобилем Audi премьер-министра Великобритании Риши Сунака, сообщает Sun.

Неловкий момент попал на видео. Круз, который выглядел непринужденно в синих джинсах, серой рубашке-поло и белых кроссовках, быстро осознал свою ошибку и через несколько секунд сел в нужную машину. Казалось, его не смутила эта ошибка, он улыбался и приветствовал собравшихся фанатов.

Предполагается, что премьер-министр приземлился на вертолетной площадке вскоре после 45-минутного перелета обратно в столицу из Девона после предвыборной поездки. Он выглядел значительно менее расслабленным, чем кинозвезда.

Буквально в прошлом месяце Круз был замечен на съемках сцен восьмой части фильма "Миссия невыполнима" возле дома Сунака на Даунинг-стрит в Вестминстере. Тогда никаких инцидентов не произошло. Несколькими неделями ранее звезда ошеломил туристов и жителей Лондона, промчавшись на большой скорости по улицам столицы.

Большая часть фильма была снята на студии Longcross Studios в Суррее. Том Круз повторяет свою роль агента Итана Ханта во второй части Dead Reckoning, которая выйдет в мае 2025 года.

Ранее, 26 апреля, сообщалось, что Том Круз ищет пути примирения с дочерью. Более 10 лет Том Круз отсутствовал в жизни своего ребенка.