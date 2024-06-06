29-летняя звезда тюремного шоу Netflix найден мертвым в своей камере

Причина смерти молодого человека пока что не озвучивается. Полиция расследует смерть заключенного.

Джон "Истсайд" Макаллистер, одна из главных звезд скандального документального сериала Netflix "Свободные: тюремный эксперимент" (Unlocked: A Jail Experiment ) скончался в возрасте 29 лет, всего за 30 дней до того, как проект должен был выйти на экраны, сообщает Mail.Online.

Мужчина был найден мертвым на своей койке в исправительном центре Пуласки в Арканзасе еще в воскресенье, 2 июня, сообщили официальные лица. Однако СМИ узнали об єтом спустя несколько дней. На данный момент, по словам родственников покойного, причина его смерти не установлена.

Идея "Свободные: тюремный эксперимент" заключалась в том, что заключенным была предоставлена ​​определенная степень независимости и автономии в тюрьме. Восьмисерийный сериал начал выходить в эфир в апреле.

Власти заявили, что Макалистера срочно доставили в региональный медицинский центр Джефферсона в Пайн-Блафф, штат Арканзас, где он был объявлен мертвым незадолго до 9:00 утра. Власти исключили убийство и самоубийство.

Макаллистер отбывал срок по десяти пунктам обвинения в совершении преступлений, связанных с наркотиками, взломе с проникновением, краже имущества и хранении оружия. В 2023 году он признал себя виновным и был приговорен к трем годам лишения свободы.

Его криминальная история тянулась еще с 19 лет.

В сериале Макаллистер управляет тату-салоном внутри своей тюремной камеры. В одном из эпизодов он объяснил, что нарушение закона вызвало у него "выброс адреналина", и что он провел свою жизнь среди преступников.

Тетя Макалистера, Мелисса Риган, инициировала сбор денег на платформе GoFundMe для организации похорон Джона и перевозки его останков членам семьи в Омахе, штат Небраска, обозначив требуемую сумму в $15 тысяч.

В 2016 году Мелисса обвинила племянника и его девушку в краже из ее дома ряда электроники, в том числе Xbox и ноутбука. По ее словам, в то время Джон боролся с зависимостью от метамфетамина.

До заключения в тюрьму с августа 2021 года он учился в средней школе Omaha North Magnet в Небраске и жил в Вилонии, штат Арканзас.

В прошлом месяце шериф округа Пуласки Эрик Хиггинс выступил в защиту решения разрешить съемки сериала в окружной тюрьме. Это решение вызвало критику со стороны местных и государственных чиновников, которые заявили, что узнали о сериале незадолго до его премьеры.

Сериал посвящен шестинедельному эксперименту, который дал заключенным в одном тюремном блоке больше свободы, открыв двери камер. Хиггинс сказал, что он не обращался к Netflix или Lucky 8, продюсерской компании, которая его снимала, по поводу сериала.

"Я принял меры, чтобы гарантировать, что у нас есть программа возвращения, которая поможет тем, кто зачислен в наше учреждение, выйти и стать лучше", — сказал Хиггинс членам Объединенного комитета по оценке эффективности.

Трейлер сериала "Свободные: тюремный эксперимент"

Сенатор-республиканец Джонатан Дисманг заявил, что у него нет проблем с программой возвращения шерифа или попыткой чего-то нового для борьбы с рецидивизмом, но признался, что обеспокоен тем, что это находится в центре внимания шоу, и задался вопросом, как это можно считать экспериментом, если его снимают.

"Я считаю, что то, что вы позволили приехать съемочной группе, — это эксплуатация ваших заключенных", — сказал Дисманг.

Другой депутат-республиканец сказал, что его тревожит то, как сериал повлияет на репутацию штата, сравнив его с документальным фильмом HBO 1994 года о бандах в Литл-Роке.

"Для большинства людей, посмотревших этот документальный сериал, это первый раз, когда они познакомились с округом Пуласки или, возможно, со штатом Арканзас. Меня беспокоит ущерб, нанесенный бренду нашего государства из-за того, что это первое восприятие нашего государства другими людьми", – подчеркнул член палаты представителей Дэвид Рэй.

В свою очередь судья округа Пуласки Барри Хайд — главный избранный администратор округа — сказал, что не знал о сериале, пока не увидел трейлер перед его премьерой.

Хайд заявил, что соглашение между шерифом и продюсерской компанией было незаконным, поскольку Хайд его не подписывал. С тех пор округ вернул чек на $60 тысяч от продюсерской компании, снимавшей сериал.

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