Беременную модель Хейли Бибер заметили на прогулке без мужа (фото)

Ребенок станет первым как для звезды подиумов, так и для Джастина Бибера. Хейли признавалась, что сейчас ее страсть — еда.

27-летнюю американскую модель Хейли Бибер заметили на прогулке после новостей о беременности. Об этом пишет Daily Mail.

Жена 30-летнего Джастина Бибера продемонстрировала свой заметно округленный живот, когда шла на ужин в суши-ресторане в Лос-Анджелесе.

Бизнес-леди, которая ждет первенца от Джастина Бибера, выбрала для выхода наряд оттенка слоновой кости под классический светло-зеленый тренч. В частности, Хейли была в рубашке с расстегнутыми нижними пуговицами.

Модель добавила к "беременному" образу туфли на плоской подошве, а на плече носила массивную черную сумку.

Короткие волосы знаменитости были разделены посередине, свободно спадая на спину.

Хейли Бибер

Ранее Хейли Бибер призналась, что необычное сочетание еды это "сейчас ее самое большое желание".

Ребенок станет первым как для модели, так и для ее избранника. Пара поженилась в сентябре 2018 года после трехмесячного романа. Впрочем, Хейли и Джастин также встречались в конце 2015 года. Дочь актера Стивена Болдуина признавалась, что они с музыкантом были "безумно молодыми" и с тех пор открыто признавалась о трудностях, с которыми супруги столкнулись.

Джастин Бибер впервые станет отцом

Напомним, Хейли Бибер показала трогательные кадры, объявив о беременности.

Также Фокус писал о реакции мамы Джастина Бибера на беременность Хейли.