Какие прически будут в моде летом 2024 года (фото)

Лето — это время экспериментов, именно поэтому время попробовать что-то новое. Это касается и волос. В жаркую погоду всегда сложно выбрать, как справиться с волосами.

Прическа — неотъемлемая часть образа, и не всегда это должны быть просто распущенные волосы. Нередко прическа служит тем самым элементом, который задает настроение образа и делает его более целостным. Что будет выглядеть особенно модно и свежо в 2024 году рассказало издание Рerfectcorp.com.

С лентами

С лентами Фото: instagram.com/f.a.s.h.i.o.n.i.m.a.g.e.s/

Совсем скоро тренд на ленты и банты пойдет на спад, однако, по словам парикмахеров, пока этим летом 2024 прически с использованием этих аксессуаров будут одними из самых стильных вариантов этого лета.

Стилисты рекомендуют не ограничивать использование данного варианта украшений для волос. По их словам, ленты и банты вполне могут дополнить как просто распущенные волосы, так и собранный хвост, или пучок.

Высокий небрежный пучок

Высокий небрежный пучок Фото: instagram.com/f.a.s.h.i.o.n.i.m.a.g.e.s/

Парикмахеры также отмечают, что летом 2024 года, останется актуальной прическа-пучок, более небрежный ее вариант. Они отмечают, что в общем, любой вариант этой прически будет актуален, однако вдохновленный вариант Памелой Андерсон, который выглядит так, будто прошел и огонь и воду, сегодня можно назвать одним из самых популярных вариантов. Но, к сожалению, по словам стилистов, такую прическу не так уж и легко воспроизвести.

Два пучка

Два пучка Фото: instagram.com/f.a.s.h.i.o.n.i.m.a.g.e.s/

В продолжение темы гулек, летом 2024 трендовой будет прическа в виде двух пучков. Как объясняют парикмахеры, это спокойно могут быть два низко воспроизведенные пучки, которые предварительно сплетены в косы, или же обеережно собранные волосы, которые скреплены разного рода украшениями. Все варинаты стилизации этой прически будут выглядеть стильно в этом сезоне.

Обруч в стиле 90-х

Обруч в стиле 90-х Фото: instagram.com/f.a.s.h.i.o.n.i.m.a.g.e.s/

По словам стилистов и парикмахеров, летом 2024 года также модным будут прически с использованием обручей в стиле 90-х годов. Распущенные или собранные в хвост волосы, дополненные широким пластиковым обручем — это именно тот вариант, когда хочется чего-то необычного и простого одновременно. Кроме того, что эта прическа очень проста в исполнении, так еще и выглядит очень стильно.

Тонкие косички

Тонкие косички Фото: instagram.com/f.a.s.h.i.o.n.i.m.a.g.e.s/

Летом 2024 модным будут молодежные варианты причесок в виде тонких и мелких косичек. По словам экспертов, это могут быть две тонкие косички впереди лица, которые спускаются по щекам, или же тонкие косички по всей голове украшенные кольцами. Также это могут быть тонкие косички, которые собраны в пучки. В общем множество различных вариации и стилизаций с тонкими косичками будут смотреться стильно летом 2024.

Двойная коса

Двойная коса Фото: instagram.com/f.a.s.h.i.o.n.i.m.a.g.e.s/

Еще одним вариантом заплетенных волос летом 2024 стилисты отмечают двойную косу. В частности, речь идет о заплетенных двух косах в хвосте, или же заплетенные коса под косой. Парикмахеры отмечают, что это новый и стильный вариант стилизации волос.

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