"Я слышал, что он пьет": друзья Бена Аффлека бьют тревогу

Актер тяжело переживает проблемы в личной жизни и то, что семья Дженнифер Лопес ополчилась против него.

51-летний оскароносный американский актер и режиссер Бен Аффлек на фоне кризиса в браке с Дженнифер Лопес может сорваться и снова начать употреблять алкоголь, если уже не делает этого, говорят друзья звезды в беседе с Daily Mail.

Они отмечают, что актер, который десятилетиями боролся с алкоголизмом и игровой зависимостью, страдает от "острой печали" из-за неудавшейся личной жизни.

"Я слышал, что он пьет. Он полон демонов – очень проблемный человек", – отметил один из приятелей актера, а второй добавил, что его и других близких к знаменитости людей очень беспокоят "остекленевшие глаза" Бена.

Недавно стало известно, что мать Джей Ло, Гваделупе Родригес, теперь "отвернулась" от Аффлека, несмотря на то, что изначально поощряла свою дочь возобновить роман с актером через 17 лет после первого разрыва.

От алкоголизма Бен начал лечится в 2001 году, но безуспешно

Открыто не любит Аффлека и один из самых близких людей Лопес, ее менеджер Бенни Медина. Он горой стоит за артистку и очень недоволен тем, как повел себя Бен, съехав из семейного особняка и предоставив публике судачить об их отношениях.

"Я понимаю, что он отказался от брака, но она еще не приняла правду о ситуации и думает, что с помощью терапии они могли бы добиться успеха. Это становится еще более трудным из-за того, что мы имеем дело с эмоциями пятерых детей. Причин, по которым это не сработало, много, но когда вы теряете семью Джей Ло, вы теряете Джей Ло. Ее мама и сестры против него, и Бенни Медина тоже", – подчеркнул один из информаторов.

Сейчас Бен снимает дом в Брентвуде за $100 тысяч в месяц. Особняк находится всего в паре кварталов от места жительства его бывшей жены и матери троих его детей Джениффер Гарнер.

Кстати, поговаривают, что одной из причин, по которой "Беннифер" выставили на продажу свой особняк за $60 миллионов, не прожив в нем и года, стало то, что он находится далеко от детей Аффлека.

В свою очередь Лопес пытается спасти свой брак и не готова к четвертому разводу. Она даже отменила свой 30-дневный тур, к которому готовилась несколько месяцев. Певица извинилась перед поклонниками, объяснив им, что хочет взять творческий опыт и больше времени провести со своими родными и друзьями.

Правда, такое объяснение не сильно вызвало доверие у фанатов, поскольку билеты на тур продавались крайне плохо, и его проведение означало бы для Джей Ло новый провал.

Недавно Джей Ло возобновила дружбу с актрисой Лией Ремини. Они рассорились в 2022 году после того, как Ремини сказала ей, что Аффлек не воспринимает всерьез их роман и в конечном итоге причинит ей боль.

От проблем с алкоголем Бен страдает давно. В 2001 году он прошел лечение от зависимости, но в 2017 и 2018 году снова отправился на реабилитацию, однако это не имело особого успеха. Уже в 2019 году его сфотографировали в нетрезвом виде покидающим вечеринку в честь Хэллоуина.

Дженнифер Гарнер увозит пьяного Бена Аффлека домой

"Люди с компульсивным поведением, и я один из них, постоянно испытывают такого рода базовый дискомфорт, от которого они пытаются избавиться. Вы пытаетесь почувствовать себя лучше с помощью еды, питья, секса, азартных игр, покупок или чего-то еще. Но в конечном итоге это ухудшает вашу жизнь. Затем вы делаете больше, чтобы этот дискомфорт исчез. Тогда начинается настоящая боль. Это становится порочным кругом, который невозможно разорвать. По крайней мере, так случилось со мной", – рассказывал актер в 2020-м.

Ранее Фокус писал, что Дженнифер Лопес обратилась за помощью к бывшей жене Бена Аффлека, чтобы спасти его от нового срыва.