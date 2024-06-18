Первое Полнолуние этого лета: когда будет и что нас ждет

Первое летнее Полнолуние состоится 22 июня в знаке Козерога. Это благоприятное время для оценки и корректировки профессиональных планов.

Астролог Марина Скади рассказала, как полнолуние в Козероге может повлиять на нас и чего ожидать в этот период.

Когда наступит Полнолуние?

Первое летнее Полнолуние состоится 22 июня в 04:08 по киевскому времени в знаке Козерога.

Влияние полнолуния в Козероге: чего ожидать

Полнолуние в Козероге в первую очередь усилит наше стремление к успеху и достижению поставленных задач, ведь Козерог символизирует карьеру, долгосрочные цели и амбиции. Мы можем почувствовать необходимость организовать свою жизнь, расставить приоритеты и навести порядок в делах, так как Козерог любит структуру и порядок. Под влиянием этого знака мы становимся более ответственными и дисциплинированными, осознавая важность выполнения обязанностей и принятия на себя ответственности за свои действия.

Полнолуние в Козероге благоприятно для оценки и корректировки профессиональных планов. Фото: Getty

Полнолуние в Козероге благоприятно для оценки и корректировки профессиональных планов. Важно ставить перед собой реалистичные цели и планировать их достижение, оценивая свои возможности и намечая конкретные шаги для реализации. Эмоционально мы можем стать более сдержанными и менее склонными к всплескам. Под влиянием этого Полнолуния мы становимся более прагматичными, предпочитая факты и конкретные действия.

Используйте это время для планирования и организации своих дел. Составьте список задач и целей, чтобы максимально эффективно использовать этот период. Оцените свой текущий прогресс и внесите необходимые коррективы в свои планы и стратегии. Помните, что Козерог символизирует упорный труд и терпение. Не сдавайтесь при первых неудачах, продолжайте двигаться к своей цели. Полнолуние в Козероге — это время, когда можно достичь значительного прогресса в личных и профессиональных делах, если правильно использовать его энергию и влияние.

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