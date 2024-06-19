Княгиня Монако Шарлен появилась на публике с новой прической (фото)

Монаршая чета посетила церемонию закрытия телевизионного фестиваля. Шарлен выбрала для выхода наряд от ливанского дизайнера.

Княгиня Монако Шарлен продемонстрировала нежный образ во время выхода на публику. Об этом пишет Daily Mail.

Князь Альбер II и его жена посетили церемонию закрытия 63-го телевизионного фестиваля в Монте-Карло. Бывшая пловчиха демонстрировала элегантность в белом комбинезоне на одно плечо с кружевными вставками от ливанского дизайнера Эли Сааба.

Шарлен продемонстрировала легкий макияж с румяными щеками, а ее глаза сияли блестящими тенями для век.

Мама двоих детей довершила вечерний образ короткими светлыми прядями, собранными набок в нежные кудри.

Княгиня Шарлен и князь Альбер II Фото: Getty Images

Добавив блеска к своему ансамблю, Шарлен продемонстрировала блестящую пару золотых сережек и серебряный браслет.

Княгиня Шарлен и князь Альбер II Фото: Getty Images

Между тем князь Альбер II был в черном костюме с черным галстуком-бабочкой и белой рубашкой.

Княгиня Шарлен и князь Альбер II

Шарлен и сын княгини Грейс Келли познакомились на спортивных соревнованиях в 2000 году. А через 11 лет пара заключила брак. Они стали родителями близнецов — Жака и Габриэллы.

Несмотря на многочисленные слухи о серьезных проблемах в браке и детей Альбера II от других союзов, пара демонстрирует взаимопонимание, посещая вместе многочисленные публичные мероприятия.

Дети княгини Шарлен

Напомним, княгиня Монако отказалась от своего любимого бренда.

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