Соня Морозюк после коррупционного скандала презентовала песню и нарвалась на хейт (видео)

Соня Морозюк длительное время после скандала с ее женихом Романом Гринкевичем исчезла из информационного поля. Уже через полгода художница решила строить музыкальную карьеру.

25-летняя экс-невеста Романа Гринкевича, которого подозревают в коррупционной схеме больших масштабов, Соня Морозюк презентовала песню и нарвалась на хейт поклонников. Песней "Вільна" и клипом на нее художница поделилась в своем ютуб-канале.

Известно, что автором песни стала Ася Хорошун, а Соня Морозюк стала исполнительницей. Художница успела даже снять видеоработу. В клипе можно увидеть художницу в двух образах, с длинными волосами и в платье и с короткими волосами в коротких шортах. Видеоработа снята на фоне моря. В песне можно услышать много раз фразу "правда победит".

"Сублимация последних полгода моей жизни — песня, а не картина. Чувствовать свободу в проявлениях, следовать своему творческому зову, верить в свое сегодня, отстаивать свою непоколебимость. Внутренняя империя человека может быть разной. В который раз приглашаю почувствовать меня, открываю для вас другую свою грань, давая новую призму восприятия", — описала свою дебютную песню художница.

Конечно новое творческое проявление художницы вызвало активное обсуждение в комментариях. Часть подписчиков Сони Морозюк раскритиковали попытку художницы реализовать себя как певицу: "Что это за трэш. Все певцы. Художница не вышла, то булу петь", "Была "мазня", стало "вой"", "Какая художница, такая и певица", "Что поете, что рисуете такое себе", "Что хуже — ее пение или каляки-маляки?".

Однако многие подписчики Сони поддержали ее попытку: "Это стильно, красиво, элегантно. Если так можно сказать о песне. Круто, с премьерой", "Если ты где-то глубоко в душе не позволяешь себе такого уровня проявленности, как Соня, то не стоит писать ей негатив. Зачем же тратить в комментах свою нереализованную энергию? Соня, а ты продолжай! Восхищаюсь", "Очень красивая песня, поздравляю с премьерой. Хочется сказать, что все более или менее успешные женщины проходили и проходят через сложные обстоятельства, и обязательно побеждают. С твоей победой, Соня", "Поздравляем с премьерой и с новым дыханием".

Напомним, ранее мы писали, что Соня Морозюк призналась, почему до сих пор не продала драгоценные подарки от Романа Гринкевича.

Кроме этого, Фокус писал, что Соня Морозюк впервые рассказала, как "бросила" Романа Гринкевича.