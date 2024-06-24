Народный депутат Роман Лозинский женился и показал фото со свадьбы

Пара повенчалась во Львове, а торжество с участием самых близких прошло в Тернопольской области.

30-летний украинский военнослужащий и народный депутат Украины IX созыва Роман Лозинский женился на Светлане Киселевой, которая работает преподавателем журналистики Украинского Католического университета и является экспертом по стратегическим коммуникациям. Об этом новоиспеченный муж сообщил на своей странице в Facebook.

"Поженились! В эти темные времена мы друг у друга. Теперь официально перед Богом и Украиной. P.S. Этот светлый день разделили со своими в чрезвычайном пространстве Литепло Тернопольской области, если бы кто спрашивал. Любовь побеждает все!" – говорится в подписи к фото авторства Андрея Харченко.

Роман Лозинский и Светлана Киселева стали мужем и женой Фото: Roman Lozynskyi/Facebook

Церемония их свадьбы прошла в смартфоне. Влюбленные стали одной из первых трех пар, которые поженились через приложение "Дія".

Гости торжества, среди которых была и близкая подруга невесты, экс-министр образования Анна Новосад, поделились в сторис кадрами с церемонии. В частности на снимках можно увидеть, что кольца молодым принесла их любимица Бри. Несколько моментов опубликовала и продакт-менеджер Оксана Крикун.

О помолвке влюбленных стало известно 1 января 2023 года, о чем они сами сообщили в соцсетях. Судя по фото, предложение руки и сердца Роман сделал своей девушке в Карпатах.

Роман и Светлана обручились в 2023 году

В 2021 году Лозинский подписал контракт на прохождение службы в резерве ВСУ в 73 морском центре ССО. В том же году объявил о своем присоединении к вновь созданному объединению "Справедливость" и о недоверии главе фракции "Голоса", в ВРУ вместе с другими 10 депутатами партии. Именно от этой партии Роман баллотировался в Верховную Раду.

Когда началось широкомасштабное вторжение РФ в Украину в феврале 2024 года, он ушел добровольцем и воевал на Херсонском направлении.

После вторжения ВС РФ в Украину Лозинский ушел добровольцем на фронт Фото: Roman Lozynskyi/Facebook

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