Бен Аффлек сорвался на папарацци: детали (видео)

Аффлек заявил, что вспышки фотографа ослепили его и подвергли риску ДТП. Он был настолько зол, что папарацци не посмел с ним спорить.

51-летний голливудский актер, сценарист и режиссер Бен Аффлек, который сейчас переживает кризис в браке и находится под пристальным вниманием СМИ, не выдержал и дал выход эмоциям. Он разъярился из-за того, что папарацци набросились на него с камерами, когда он выезжал по улице из семейного особняка в Беверли-Хиллз, где до недавнего времени жил с женой, сообщает TMZ.

Аффлек пытался выехать на главную дорогу, но вспышки фотокамер охотников за эксклюзивными кадрами ослепили его. Он резко остановил машину, вышел из нее и направился к фотографу, ругая того за то, что тот слепил его.

"Послушай, чувак, из-за тебя я попаду в аварию. Не слепи меня своими вспышками, пока я еду по дороге", — не сдерживался Бен.

Сев в машину, он снова обратился к другим папарацци, повторяя, что такие действия опасны. Актер добавил, что его дочь тоже спускается с холма, и что они подвергнут риску и ее, если начнут активно снимать.

Похоже, к аргументам Бена прислушались. Сам же Аффлек уехал с места инцидента со злым и раздраженным лицом.

Папарацци поджидали Аффлека несколько часов

Когда оскароносный актер приехал в семейный дом, Лопес там не было. На прошлой неделе она была в Италии, а сейчас находится в Париже.

Пара уже больше двух месяцев живет раздельно. Бен снял дом в Брентвуде, поближе к своей бывшей жене Дженнифер Гарнер и их троим детям. В месяц он платит за его аренду $100 тысяч.

Поговаривают, что супруги, которые находятся на грани развода, хотят продать особняк за $65 миллионов, но пока что желающих его купить не нашлось. Риэлтор провел в нем несколько показов, однако на данный момент он по-прежнему не продан.

Тем временем слухи о том, что у Дженнифер нет шансов на примирение, становятся все громче. Знаменитая сваха Патти Стейнджер уже даже предсказала, чем обернется развод для Дженнифер Лопес и Бена Аффлека.

Ранее Фокус писал, что Дженнифер Лопес пытается спасти брак.