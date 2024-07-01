"Один из самых страшных фильмов десятилетия": критики оценили картину "Собиратель душ"

Обозреватели утверждают, что атмосфера страха так остро передана в картине, что чувство ужаса буквально въедается в кожу.

12 июля в США в прокат выходит фильм "Собиратель душ" ("Longlegs"), в котором главные роли сыграли Николас Кейдж и Майка Монро. Еще до премьеры фильм получил невероятный 100% свежий рейтинг на Rotten Tomatoes, а кинокритики назвали его "самым страшным фильмом десятилетия", сообщает The Economic Times.

Сценарий к триллеру с элементами хоррора написал Осгуд Перкинс. Он известен как режиссер своими картинами "Гретель и Гензель" и "Я прелесть, живущая в доме", а также написал сценарии к картинам "Сумеречная зона", "Девушка на фотографиях".

В фильме 60-летний Николас Кейдж сыграл серийного убийцу, которого выслеживает агент ФБР Ли Харкер (Майка Монро). Поскольку расследование становится более сложным из-за раскрытия оккультных доказательств, Харкер осознает личную связь с убийцей и должна действовать быстро, чтобы предотвратить еще одно семейное убийство.

Обозреватель Мэтт Донато отмечает, что "Собиратель душ" несет в себе фирменную эстетику Перкинса и концепцию ужаса, которая задерживается в мыслях зрителей и проникает глубоко в их кожу.

"Владение Перкинсом постоянными пониженными скоростями никогда не было лучше, и его манера поведения никогда не была более инфернальной. "Собиратель душ" – его лучшая работа на всю страну, и ее настоятельно рекомендуют независимо от того, являетесь ли вы преданным поклонником или начинающим ценителем (как я)", — подчеркивает он.

Э.Дж. Морено из Flickering Myth сказал, что "Собиратель душ" – это настоящий ужас, которого так ждали люди. Он также назвал его самым страшным фильмом десятилетия".

Трейлер фильма "Собиратель душ"

"В своей версии триллера о серийном убийце Перкинс сочетает жуткий реализм фотографии с места преступления с поразительной сюрреалистичностью кошмара. Результат кажется табу, как будто нам не следует смотреть, и это может повлечь за собой последствия", — пишет Кети Райф из ING Movies.

Для Николаса Кейджа, лауреата "Оскара, "Золотого глобуса" и номинанта на BAFTA, роль в "Собирателе душ", — одна из последних его работ на данный момент.

Ранее Фокус писал, что фанаты фильмов ужасов назвали самую страшную сцену, которую видели в хоррорах.