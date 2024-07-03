Король Чарльз ІІІ планирует встречу с внуками в США: детали

Сын принца Гарри Арчи родился в 2019 году, однако через полгода переехал с родителями на другой материк. А девочка Лилибет Диана появилась на свет уже в Калифорнии.

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Король Великобритании Чарльз III размышляет о встрече с внуками Лилибет и Арчи. Об этом пишет Mirror.

Сообщается, что 75-летний монарх ведет переговоры о том, чтобы посетить сына Гарри и его жену Меган Маркл в США, чтобы наладить отношения с их детьми после того, как суверен достиг прогресса в лечении рака.

По словам королевского комментатора Тома Куинна, отец Гарри "отчаянно хочет" увидеть двух своих младших внуков и имеет место в своем расписании, поэтому может полететь в США, где его младший наследник живет с начала 2020 года.

В частности, Куинн считает, что герцог Сассекский "колеблется" привезти детей в Великобританию, поскольку у него забрали охрану за средства британских налогоплательщиков.

Принцесса Лилибет Диана Фото: Instagram misanharriman

"Он отчаянно желает увидеть их и ненавидит идею, что Арчи и Лилибет не запомнят его как теплого, дружелюбного дедушку, каким он хочет быть", — отметил Куинн.

Источник рассказал, что монарх "чувствует себя немного лучше" спустя несколько месяцев после того, как у него диагностировали неизвестного типа онкологию.

Принц Гарри с сыном Арчи Фото: The Duke and Duchess of Sussex

"Эта вражда длится слишком долго, и Чарльз очень хочет разобраться с ней, но он знает, что это должно быть на родной территории Гарри и Меган, особенно если он хочет увидеть своих внуков", — считает инсайдер.

Несмотря на то, что Гарри и Меган настроены примириться с родственниками, Уильям и королева Камилла колеблются, стоит ли больному Чарльзу делать такой шаг.

Напомним, о чем дети принца Гарри могут пожалеть.

Также Фокус писал о вероятности примирения Сассекских и Уэльских.